Alpenpanorama – ein Genuss

Viernheim.Kein Wunder, dass Mitglieder anderer OWK-Gruppen die Viernheimer OWK-Wanderer beneiden. Neben den Wanderungen auf Wegen in heimischen Regionen bilden die Wanderreisen zu den schönsten Plätzen in europäischen Ländern besondere Höhepunkte im Jahresprogramm. Diesmal war einer der schönsten Winkel Österreichs, der Pongau und das Salzkammergut, das Ziel der Reise.

Die 51 Teilnehmer brachte der moderne Reisebus über Stuttgart, München und Salzburg nach Altenmarkt. Die erste Überraschung war bei der Ankunft die herrliche Landschaft mit grünen Wiesen, meterhohen Maisfeldern und intakten Wäldern – von Trockenheit keine Spur. Den ersten Wandertag konnten die Viernheimer bei idealen Temperaturen genießen. Wie immer wurden bei allen Wanderungen für die Aktiven wie auch für die älteren Senioren eine längere und eine kürzere Wegstrecke angeboten. Auf allen Touren genoss man bei der Rast die Gastfreundschaft der alpinen Hütten. Lohn für die Mühen der Wanderer war oft der Blick auf besonders schöne Alpenregionen. Bei einer Wanderung um den Jägersee hatten die Viernheimer eine wunderschöne Aussicht auf die Radstädter Tauern.

Rundblick auf 150 Gipfel

Das wohl großartigste Alpenpanorama erlebten die Aktiven des OWK vom „Rossbrand“ (1768 Meter), dem Hausberg von Radstadt. Er zählt zu den schönsten Aussichtsbergen der Ostalpen, denn vom Gipfel hat man ein unvergleichbares 360 Grad-Panorama auf nahezu 150 markante Alpengipfel: vom Dachstein im Norden, über Tennen- und Hagengebirge sowie Großglockner bis hin zu den Radstädter und Schladminger Tauern.

Natürlich war dies alles nur möglich, da die Teilnehmer vom Bus zu den Ausgangspunkten der Wanderungen gefahren und danach wieder nach Altenmarkt zurückgebracht wurden. Besonders schöne Landschaften lernten die Viernheimer Wanderer bei einer Fahrt in das Salzkammergut kennen. Entlang dieser Erkundung kam die Gruppe durch das Salzachtal nach Werfen, über den Luegg nach Golling und zum Städtchen Hallein. Hier konnten sich die Gäste von der Schönheit des viel besungenen Salzkammerguts überzeugen. Dort lernte man vieles kennen, was mit der Natur wenig zu tun hat. In Fuschl am See waren die Viernheimer am Hauptquartier von Red Bull. Als Firmenemblem schuf der Tiroler Künstler Jos Birkler eine bronzene Bullenherde, die aus einem Gebäude heraus auf die Straße zu rasen schien. Da war man einhellig der Meinung, dass dies nicht zu dem romantischen Örtchen Fuschl passt.

Seen, Berge und Gletscher

In St. Gilgen am Wolfgangsee erinnerte man sich an den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, der hier des öfteren seinen Familienurlaub verbrachte. Besonders freuten sich die OWK-Wanderer auf St. Wolfgang. Natürlich wurde bei einer Besichtigung des Ortes auch das „Weiße Rössl“ fotografiert. Schließlich entstanden hier Text und Musik der großen Erfolgs-Operette „Im Weißen Rössl“. Die Fahrt wurde immer wieder für kurze Spaziergänge unterbrochen, um die Landschaft an den herrlichen Seen im Salzkammergut bewundern zu können. Nach dem Wolfgangsee wurde auf der Rückfahrt auch am Gossausee Halt gemacht, denn hier hatte man einen fantastischen Blick über den glasklaren See zum Dachsteingletscher (3194 Meter). Es sei der schönste Platz im Salzkammergut, meinen die Österreicher.

Mit dem Prebersee, ein Moorsee (1514 Meter) verbanden die Viernheimer eine ungewöhnliche Wanderung auf einem Moorlehrpfad rund um den geheimnisvollen See am Fuße des Berges Preber (2740 Meter). Den Abend dieses Tages verbrachte man in geselliger Runde bei der Musik des Duos „Hoamatgfühl“. Trotz einiger Wetterlaunen waren diese aktiven Viernheimer auch beim Abschluss dieser Wanderwoche im Naturschutzgebiet Bluntautal unterwegs.

Nach dem Abendessen des letzten Tages dankte Heidrun Koch mit einer Rückschau auf die erlebnisreichen Tage vor allem dem Vorsitzenden Fritz Walleczek für die Planung und Organisation der Wanderreise sowie den beiden Wanderführerinnen Elke Heinig und Christa Maikis für deren Engagement. Schon auf der Rückfahrt nach Viernheim war die Wanderreise Thema besonders schöner Erinnerungen. H.T.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.09.2018