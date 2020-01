„Als Erstes zählt der Mensch“

Viernheim.„Peter Hoffmann ist ausdauernd, mittelgroß, muskulös und zäh“, las Polizeipräsident Bernhard Lammel vor und sorgte damit für Schmunzeln im Ratssaal. Er zitierte aus einer Beurteilung, die ein Vorgesetzter Hoffmanns vor Jahrzehnten verfasst hatte. Nun wurde der Kriminalhauptkommissar nach mehr als 44 Jahren Dienst in den Ruhestand verabschiedet.

Zahlreiche aktuelle und ehemalige Vorgesetzte und Kollegen, aber auch Vertreter von Kommunen und verschiedenen Präventionsprogrammen waren ins Rathaus gekommen, um mit ihm zu feiern. Dabei hoben sie nicht nur die körperlichen Fähigkeiten des begeisterten Handballers hervor, sondern vor allem auch seine Zuverlässigkeit, seine Genauigkeit und sein großes Engagement. Hoffmann war zuletzt Jugendkoordinator der Polizeidirektion Bergstraße und hatte davor lange Jahre in Viernheim Dienst getan.

„Sie haben den Weg geebnet für alle Kollegen, die heute in der Prävention tätig sind“, erklärte Polizeidirektor Manfred Burkart. Er erinnerte daran, dass sich Hoffmann schon um neue Möglichkeiten zur Verhinderung von Straftaten bemühte, als das Thema bei vielen Vorgesetzten noch als „exotisch“ galt.

Polizeipräsident Lammel erinnerte aber auch an die Situation, in der sich der „Vernemer Bub“ Mitte der 1970er Jahre entschied, Polizist zu werden. „Es war die Hochzeit des Linksterrorismus. Die Baader-Meinhof-Bande war aktiv. In Frankfurt gab es Festnahmen.“

In einer solchen Situation müsse man sehr überzeugt sein, um den Polizeiberuf zu ergreifen. Wie groß Hoffmanns Leistungen seien, zeige sich unter anderem daran, dass er bereits im Alter von 53 Jahren zum Kriminalhauptkommissar befördert wurde. „Das ist bei seiner Karriere sehr ungewöhnlich und wäre ohne herausragende Verdienste nicht möglich gewesen.“

Im Anschluss blickten Frank Dingeldey und Fahri Erfiliz von der Polizeidirektion Bergstraße mit einer unterhaltsamen und abwechslungsreichen Bildpräsentation auf Hoffmanns Karriere zurück. Dabei erzählte der 61-Jährige auch immer wieder selbst die eine oder andere Anekdote.

Nach einem Auftritt der von ihm ins Leben gerufenen Polizeipuppenbühne richtete Hoffmann noch einmal das Wort an die Gäste. In Bezug auf seine Präventionsarbeit sagte er: „Danke für das Vertrauen, das ihr in mich gehabt habt.“ Auch freue es ihn, dass er seine Nachfolgerin selbst einarbeiten durfte. Sein Motto als Polizist sei stets gewesen: „Als Erstes zählt der Mensch.“ fhm

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.02.2020