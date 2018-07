Als Fünfte hervorragend platziert

Anzeige

Als Tabellenfünfte fahren die Viernheimer Triathletinnen an diesem Wochenende zum nächsten Wettkampf der Bundesligasaison 2018. In Münster stehen 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen auf dem Wettkampfplan. Um 14 Uhr fällt am Sonntag der Startschuss. Das Schwimmen erfolgt im Hafenbecken in Münster. Nach einer Runde im Wasser geht es auf die flache Wendepunktstrecke.

Mit dem Rad sind vier Runden à fünf Kilometer zu fahren. Die flache Laufstrecke befindet sich neben dem Hafenbecken und ist knapp 1000 Meter lang. Die Athletinnen müssen fünf Runden laufen bis ins Ziel. Die Damen-Konkurrenz beim dritten Wettkampf ist stark: insbesondere Buschhütten zieht alle Register und schickt Topstars wie Andrea Hewitt und Anne Haug auf die Strecke. Der TSV Amicitia stapelt trotz des guten Starts weiter tief – realistisches Ziel bleibt eine TopTen-Platzierung. Die Punkte in Münster sollen bewährte Kräfte und eine Debütantin holen.

Sophie Theobald wird ihren ersten Einsatz für das Viernheimer Bundesliga-Team haben. Die 17-Jährige stammt aus dem saarländischen Landeskader.

Dazu gehen Franziska Schildhauer, Ursula Trützschler und Delphine Halberstadt, die sich Wettkampfhärte für die Ironman 70.3-WM in Südafrika holen will, an den Start.

