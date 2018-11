Als Neuling Platz drei gesichert

Viernheim.Traditionell richtet die Porsche-Basketball-Akademie zu Beginn der baden-württembergischen Herbstferien den Herbstcup aus, ein sportlich hochklassig besetztes Turnier. Dabei ist es möglich, einen keinesfalls üblichen Blick auf nahezu alle deutschen Top-Teams in dieser Altersklasse zu richten. Die U14 der BG Viernheim/Weinheim nahm zum ersten Mal an diesem hochkarätigen Turnier teil und sicherte sich auf Anhieb den dritten Platz.

Sieg über Vize-Meister

Gleich im ersten Gruppenspiel ging es für die jungen Sharks gegen Bayern München, trainiert von Ex-Nationalspieler Steffen Hamann. Das BG-Team von Coach Michael Wohlfart zeigte keinerlei Ehrfurcht vor den großen Namen, sondern erwischte einen exzellenten Start. Nach einer 13:5-Führung der BG nach dem ersten Viertel kamen die Münchner bis zur Pause auf 27:25 heran. Nach dem Seitenwechsel konnte sich kein Team mehr absetzen, mit 43:43 ging es ins letzte Viertel. Die BG lag dort mit 62:54 vorn, als die Bayern durch ihre Distanzwürfe auf 62:60 verkürzten. Die Sharks behielten die Nerven, verwandelten zwei Freiwürfe und sicherten sich einen 64:63-Sieg gegen den letztjährigen deutschen Vize-Meister.

Am Nachmittag ging es gegen die Franken Tornados schon um den Einzug ins Halbfinale. Nach dem Sieg gegen die Bayern wollte man diese große Chance nicht ungenutzt lassen. In einem umkämpften Spiel wechselte ständig die Führung, am Ende hatte die U14 die besseren Nerven und feierte den nächsten knappen Sieg (69:67). Im Halbfinale spielten die Viernheim-Weinheim-Jungs gegen den einzigen internationalen Turnierteilnehmer, die Varsas Academie aus Budapest. Die jungen Sharks gingen wacher als ihre Gegner ins Spiel und lagen durch schnelle Balleroberungen und Fastbreaks mit 15:7 in Führung. Budapest schaffte es, sich auf den Spielstil der BG einzustellen und holte Punkt für Punkt auf. Bis zur Pause hatten die Ungarn das Spiel gedreht, die BG lief jetzt einem Zehn-Punkte-Rückstand hinterher, den sie nicht mehr aufholen konnte. Budapest zog durch das 68:59 ins Finale ein und gewann mit einem deutlichen 77:42 gegen Brose Bamberg auch das Turnier.

Im Spiel um den dritten Platz zeigten die Korbjäger der Basketballgemeinschaft dann nochmals ihre Klasse. Gegen die Chemnitz 99ers dominierten sie jederzeit die Partie, Trainer Michael Wohlfart konnte all seinen Spielern viel Spielzeit geben. Am Ende stand mit dem 79:60-Sieg der dritte Platz fest – ein klarer Beleg dafür, dass die Sharks sich zu den Top-Teams dieser Altersklasse zählen können.

Dieses erfolgreiche Abschneiden blieb den Verantwortlichen der anderen Teilnehmer nicht verborgen, und so erhielt Wohlfart direkt eine Einladung zu einem Freundschaftsspiel gegen die U14 der Frankfurt Skyliners, die zu den Favoriten für die deutsche Meisterschaft gezählt werden.

U14 der BG Viernheim/Weinheim: Julius Hoffmann, Julian Rothmann, Finn Rothmann, Elias Piecuch, Dante Aruna, Ron Haas, Tobias Ziegler, Koray Kocak, Cris Becht und Jannik Schwarz. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 07.11.2018