Altar als Ort der Zuflucht

Viernheim.Es riecht noch nach Holz und Farbe, wenn man durch das Hauptportal in die Apostelkirche kommt. Nach über zweijähriger Renovierungszeit wird am dritten Advent der erste Gottesdienst in der größten Viernheimer Kirche gefeiert. Die neuen Bänke sind, wie vor der Schließung schon ausprobiert, auf drei Seiten um die Altarinsel im Mittelschiff angeordnet und bieten den freien Blick auf den Hochaltar. Die liturgischen Orte der Altarinsel sind noch zugedeckt - erst nach der Weihe werden Altar, Ambo und Taufbecken auch unverhüllt in der Messe genutzt.

Kein Platz bleibt frei

Beim ersten Gottesdienst reichen die Bänke nicht aus für alle Besucher. Deshalb sind Stühle aufgestellt, die hinter den Bänken aufgestellt werden. Was in der Kirche fehlt, sind die Sedilien, die Stühle für Priester und Ministranten. „Der Pfarrer und die Messdiener sitzen bei der Gemeinde auf den ersten Bänken“, erklärt Ursula Scheidel vor dem Beginn des Gottesdienstes. Rote Filzkissen zeigen künftig, welche Plätze reserviert sind. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende erläutert auch, warum die Apostelkirche geöffnet wird, auch wenn Toilettenanlage, Pfarrbüro, Seitenaltäre und der Rathauseingang noch nicht fertig sind: „Es war uns wichtig, noch in diesem Jahr hier Gottesdienste zu feiern. Und es bedarf ein paar Wochen der Erprobung vor der Altarweihe am 20. Januar.“ So müssten die Abläufe getestet werden, die Laufwege der Ministranten, die Position der Lektoren und die technische Ausstattung wie Licht und Ton. Pfarrer Dr. Ronald A. Givens spricht am dritten Adventssonntag über den Altar, der als Herzstück in der Apostelkirche noch verhüllt und von Holzpaletten geschützt ist. Ein Altar sei für ihn immer ein Ort der Zuflucht und der Sicherheit gewesen, wenn er Verunsicherung, Angst und Enttäuschung in seinem Leben gespürt habe. Solche „Altäre“, solche Orte der Sicherheit habe jeder Mensch - es kann das Trinken einer Tasse Tee sein oder auch der Grabstein am Friedhof. „Das sind nicht weniger heilige Ort als ein Kirchenaltar“, betont Givens. Die Weihe des Apostelkirche-Altars am 20. Januar soll in Erinnerung bringen, dass Gott diese Orte schafft, an denen man in den Momenten des Zweifels neuen Mut verspürt. su

