Altarinsel gibt neue Orientierung

Viernheim.Schreiner werkeln an den Holzteilen, Elektriker verlegen noch Kabel, die Maler führen letzte Pinselstriche aus, die ehrenamtlichen Helfer kehren und wischen und putzen. Am morgigen Sonntag aber sind alle Arbeiten beendet – mit der festlichen Altarweihe durch Bischof Peter Kohlgraf um 10.15 Uhr finden die Sanierungsmaßnahmen in der Apostelkirche endgültig ihren Abschluss.

Ursprünglich war geplant, die Kirche nach einjähriger Schließung zum Patrozinium 2017 – dem „Namenstag“ des Gotteshauses – wieder zu eröffnen. Doch die Sanierung in der Kirche verzögerte sich – erst rund 18 Monate später im Dezember 2018 konnte dort erstmals wieder ein Gottesdienst gefeiert werden. Die Anfänge für die umfangreiche Renovierung liegen über zehn Jahre zurück. Schon 2008 war klar, dass die Heizung dringend saniert werden müsste. Doch zunächst mussten die schweren Schäden am Dachgebälk und im Turm der Apostelkirche behoben werden, so dass sich die Innenrenovierung gleich um ein paar Jahre verzögerte.

Als das Vorhaben konkret wurde und sich ein Sanierungsbeginn abzeichnete, wurden 2014 die Bänke in der Kirche umgestellt. Die Pfarrei Johannes XXIII. wollte testen, ob sich nach einer Renovierung auch eine neue Sitzordnung – auf drei Seiten um einen mittig gestellten Altar – bewähren würde. Diese neue Anordnung war die Basis für die Planung der Sanierung. 2016 wurde begonnen, die umfangreichen Planungen umzusetzen, die Apostelkirche wurde im Juli geschlossen.

Warum es viel länger dauerte als geplant bis zur Wiedereröffnung, hatte zahlreiche Gründe. „Zum einen wurde der Bodenaufbau, wie wir ihn für den Kirchenraum geplant hatten, vom Bauamt des Bischöflichen Ordinariats nicht zugelassen“, erklärt Gerald Wohlfart, der sich für die Gemeinde mit um die Bauarbeiten kümmerte.

Bedenken wegen Feuchtigkeit

Es sollte ursprünglich ein durchgängiger Estrich gegossen werden. Dabei bestanden Bedenken, dass sich Feuchtigkeit bilden und in die Säulen hochsteigen könnte. Also musste eine neue Lösung her: Fast ein halbes Jahr suchten und planten die Verantwortlichen an einer Alternative. Als die Genehmigung für einen wasserdurchlässigen Boden vorlag, mussten diese Arbeiten erst ausgeschrieben werden.

Weiterhin gestaltete sich die Detailplanung der Elektrik und Elektronik als sehr aufwendig und nahm mehrere Wochen in Anspruch. Zudem handelte es sich bei den jeweiligen Handwerkern meist um Spezialfirmen, die den Auftrag in der Apostelkirche erst terminieren mussten. Die Wartezeit nutzte die Gemeinde schließlich, um in Eigenregie mit vielen Helfern aus der Pfarrei die alten Bänke auszuräumen und den Fußboden zu entfernen. In mühevoller Handarbeit wurden die historischen Bodenfliesen herausgeklopft, sortiert, sauber gemacht und sorgfältig zum Wiedereinbau gelagert. Ehrenamtliche Helfer waren auch beim Verhüllen der Figuren und Lampen, beim Einhüllen der Orgel beim Material-Tragen und zuletzt beim Einräumen und Putzen im Einsatz. „Über 100 Helfer haben so in den vergangenen zweieinhalb Jahren tausende Stunden in der Apostelkirche verbracht“, hat Verwaltungsratsmitglied Richard Wagner mitgerechnet.

Zahlreiche Helfer

Vor allem zum Abschluss helfen wieder viele bei den Arbeiten mit – zum Beispiel, um stellenweise den neuen Massivholzboden in Eiche noch einmal zu öffnen. „Schon bei den Gottesdiensten nach dem dritten Advent, als die Kirche erstmals wieder geöffnet wurde, zeigte sich, dass das Holz arbeitet“, erläutert Pfarrer Ronald A. Givens die jüngsten Probleme mit dem Boden.

Nicht so sichtbar wie alle anderen Maßnahmen, aber spürbar ist die neue Heizung. Die Apostelkirche hat eine Wandtemperierung bekommen. „Damit kann man das Gebäude zwar nicht auf eine bestimmte Gradzahl erwärmen wie in einem Wohnhaus, die vorhandene Raumwärme sorgt vielmehr für ein angenehmes Klima“, stellt die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ursula Scheidel die Technik vor.

Sichtbarste Neuerung in der mehr als 100 Jahre alten Apostelkirche ist die Innenraumgestaltung mit der Altarinsel. Altar, Taufbecken und Ambo – das Lesepult – befinden sich in einer Linie. Auf drei Seiten sind die neuen Bänke angeordnet – so, wie es schon vor vier Jahren ausprobiert wurde. Die Altarinsel befindet sich also nicht nur zum Festgottesdienst im Blickpunkt der Gläubigen.

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.01.2019