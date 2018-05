Anzeige

Viernheim.Nach längerer Zeit sind Sängerin Jasmin Perret und Bassistin Angie Taylor wieder einmal zu Gast im Coyote-Café. Tansy Davis (Gesang) und Johannes Willinger am Schlagzeug komplettieren die Band für die kommende Live-Session um Holger Bläß am Pfingstmontag, 21. Mai um 20 Uhr.

Nach ziemlich genau drei Jahren ist Jasmin Perret zurück auf der Coyote-Bühne bei Holger Bläß & Friends. Nach einer Baby-Pause ist die aus Landau stammende Sängerin nun wieder zu 100 Prozent zurück auf regionalen und überregionalen Konzerten mit unterschiedlichen Formationen.

An Karriere gefeilt

Am Montag – wie vor drei Jahren – ist Perrets Gesangspartnerin beim Coyote-Konzert die deutsch-amerikanische Sängerin Tansy Davis. Davis feierte im August 2015 ihre Premiere als Sängerin in Viernheim. Nun freuen sich die beiden auf ein gemeinsames Wiedersehen und Musizieren. Passend dazu hat sich die langjährige Session-Bassistin Angie Taylor ebenfalls angekündigt. Nachdem sie in der Vergangenheit zahlreiche Projekte verfolgte, wurde die Zeit knapp für regelmäßige Auftritte im Coyote-Café. Angie feilte ganz besonders an ihrer Karriere als DJ und bei Live-Auftritten, wobei sie als DJ ihr Bassspiel und ihre Stimme mit in den Mix integriert.