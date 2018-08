Anzeige

Viernheim.Ein Sommerabend mit angenehmen Temperaturen, leckerem Essen, erfrischenden Getränken und dazu Livemusik – wie kann ein Tag schöner enden. So genossen die Besucher beim Gastspiel der Viernheimer Band Groovies im Garten des Vogelpark-Restaurants Schlemmernest am Freitag ein entspanntes Konzert mit Liedern aus der „guten alten Zeit“.

Norbert Roschauer, Andreas Prodehl und Bruno Kempf sind schon seit vielen Jahren im Vogelpark zu Gast, unter anderem am Vatertag. Aber auch zwischendurch wird hier immer mal wieder musiziert. Sehr zur Freude der Viernheimer Musikfreunde, die auf diese besondere Art der Präsentation und Interpretation stehen. Die Groovies verstehen es nämlich, die Hits von damals in eigenem Gewand zu präsentieren. Titel wie „Take It Easy“ von den Eagles, „Heart Of Gold“ von Neil Young, „The Joker“ von der Steve-Miller-Band, „Honky Tonk Women“ von den Rolling Stones oder „Long Train Running“ von den Doobie Brothers gingen bei den Zuhörern runter wie Öl und weckten Erinnerungen an frühere Jahre. Die Groovies stehen für Folk, Blues, Pop, Rock´n´Roll und alles, was ihnen musikalisch Spaß macht.

Natürlich durften auch die Frotzeleien untereinander nicht fehlen. So meinte Norbert Roschauer, als Andreas Prodehl seine Gitarre stimmte, bezüglich der Tonlage: „A kann er eh net, und E kann er a net.“ Auf derbe Witze wurde aber weitgehend verzichten, „weil auch noch Jugendliche im Publikum sitzen“. JR