Alte Sorten bieten intensive Aromen

Serie Nachhaltigkeit

„Früher hat es noch gesummt und gebrummt“

Die Insekten-Population ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen – in Viernheim wie in ganz Deutschland. Darüber sind sich die rund ein Dutzend Helfer im Garten des Johannes-Schrey-Hauses einig. Einfach so hinnehmen wollen ...