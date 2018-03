Anzeige

Viernheim.Der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) hat den Viernheimern, die bislang eine 50-Liter-Restabfalltonne benutzt haben, kostenlos eine neue schwarze Tonne – mit Rollen und mit 60 Liter Fassungsvermögen, ausgeliefert. Die bisher genutzten kleinen grauen Tonnen ohne Räder entsprechen nicht den arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen und sind auch nicht im Gebührensystem vorgesehen. Die alten 50-Liter-Mülleimer sind Eigentum der Bürger, so dass jeder selbst entscheiden kann, ob er seine Tonne behalten oder abgeben will.

Die Stadt Viernheim bietet über die Firma Johann Franz Hofmann eine einmalige Sammelaktion für die kleinen Restmülltonnen an. An sechs Terminen werden die Eimer in den unterschiedlichen Abfuhrbezirken eingesammelt.

Am 3. April geht’s los

Am Dienstag, 3. April ist Bezirk 6 an der Reihe, am Mittwoch, 4. April, folgt Bezirk 5 und am Donnerstag, 5. April, Bezirk 1. Am Montag, 16. April, wird die Sammelaktion in Bezirk 4 fortgesetzt, am Dienstag, 17. April, ist Bezirk 2 an der Reihe und zuletzt der Bezirk 3 am Donnerstag, 19. April. Die Abholaktion beginnt um 6.15 Uhr, jede Straße wird nur einmal abgefahren. Es können ausschließlich die grauen 50-Liter-Kunststoffgefäße abgefahren werden, da das Material dem Recycling zugeführt wird (keine anderen Gefäße dazustellen).