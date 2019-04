Alternativen zum Pkw finden

Das Autofahren ist vielen von uns zur Gewohnheit geworden. Über Jahrzehnte hat daran auch die Verkehrspolitik mitgewirkt. Viele Städte wurden immer autofreundlicher, doch die Planer verloren dabei die Bürger aus dem Blick. Auf die Parkplatznot wurde auch in Viernheim meistens geantwortet mit – zusätzlichen Parkplätzen. Nun soll die Uhr zurückgedreht werden, das Fahrrad, E-Mobilität und öffentliche Verkehrsmittel treten stärker in den Fokus der Verantwortlichen. Viernheim hat die Zeichen der Zeit erkannt – in der Kfz-freien Zone in der Innenstadt vermisst wohl niemand die Autos. Stattdessen gibt es viel Platz für spielende Kinder und Radfahrer.

Konsequent sollte dieser Weg weiter gegangen werden. Ein Anrecht auf einen Gratis-Parkplatz in einer engen Stadt gibt es nicht. Entsprechend ist es richtig, dass Stadt- und Kreisverwaltung nachhaltige Mobilität fördern wollen. Und Unternehmen sind gut beraten, Ihren Mitarbeitern Angebote zu machen. Doch all diese Bemühungen müssen über einen langen Zeitraum, sicherlich Jahrzehnte, verfolgt werden. Ebenso lange ist ja zuvor das Auto als „liebstes Kind“ gehätschelt und gefördert worden.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.04.2019