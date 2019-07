Am Ende schwinden die Kräfte

viernheim.Nach nur wenigen, aber intensiven Trainingseinheiten hat Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim gleich ein hartes Testspielwochenende absolviert. So hatten die Blau-Grünen kurzfristig für den Maba-Cup der SGK Heidelberg gemeldet, und am Sonntag stand das Testspiel gegen die FSG Riedrode auf dem Programm. Die Kicker verbrachten einige Stunden auf dem Platz, große Erfolge blieben aber aus.

Beim Turnier in Heidelberg-Kichheim gab es in den drei Gruppenspielen gegen den ASC Neuenheim, den FC Olympia Kirrlach und die Reserve der SG Kirchheim-Heidelberg ausnahmslos Niederlagen, was das vorzeitige Aus bedeutete. Im Freundschaftsspiel gegen den Gruppenligisten FSG Riedrode musste das Team sich am Sonntag mit einem 4:4-Unentschieden zufriedengeben. In dieser Partie war zu erkennen, dass sich die Kräfte der Viernheimer dem Ende zu neigten. Nur mit toller Moral konnte eine weitere Niederlage verhindert werden.

Die Gäste, die gerade erst von der Bezirksoberliga Bergstraße in die hessische Gruppenliga Darmstadt aufgestiegen sind, befinden sich schon länger im Vorbereitungstraining. Trotzdem gelang es den Riedrodern nicht, das Ruder zu übernehmen. Das neue Viernheimer Trainerduo Marc Willems und Issak Valentin hatte in diesem Vergleich mit Fatbardh Belulaj und Tobias Sagewitz nur zwei der zehn Neuzugänge aufgeboten, deshalb präsentierten sich die Hausherren als eingespieltes Team.

FC Dossenheim zu Gast

Kurz vor der Pause brachte Sinsa Pitlovic nach guten Chancen auf beiden Seiten den Gruppenligisten doch noch in Führung, aber gleich nach Wiederanpfiff drehte der TSV Amicitia durch Timo Endres (47.) und Seedi Jobe Essa Jobe (53.) die Partie. Einen von Belulaj unnötig verschuldeten Foulelfmeter verwandelte Marc Kress zum 2:2-Ausgleich (57.), und kurz darauf nutzte Mateo Jurkic einen Patzer von Jason Linhoff zur erneuten Gästeführung. Als Pitlovic das 2:4 markierte (74.) schien die Entscheidung gefallen zu sein. Mit einer Kraftanstrengung und Treffern von Linhoff (79.) und Jobe (90.) gelang den Viernheimern aber doch noch das Remis.

Den Kickern der Blau-Grünen bleibt wenig Zeit zum Verschnaufen und auch zum Trainieren, denn schon am Dienstag, 16. Juli, 19 Uhr, steht das nächste Freundschaftsspiel auf dem Programm.

Zu Gast ist der Heidelberger Kreisligist FC Dossenheim, mit dem die Südhessen lange Jahre in der Landesliga Rhein-Neckar konkurrierten. Jetzt befinden sich die beiden Mannschaften als Kreisligisten erneut auf Augenhöhe.

