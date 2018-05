Anzeige

Viernheim.Der Viernheimer Schützenverein hat einen alten Brauch wieder aufleben lassen und auf dem Vereinsgelände am Essigzapfen einen Maibaum aufgestellt. Die Initiative war von den Böllerschützen „Die Essigzapfler“ des Vereins ausgegangen. Natürlich wurde das Ereignis entsprechend gefeiert. Neben zahlreichen Mitgliedern waren auch die Frankensteiner Kanonenfreunde angereist.

Der Birkenmaibaum war am 30. April gefällt worden und wurde, wie es sich gehört, mit einem Kranz und bunten Bändern geschmückt. Mit Muskelkraft haben die Männer das Symbol für den Frühling, über dessen Ursprung es viele Vermutungen gibt, am Rand des Freigeländes am Schützenhaus aufgestellt. Tatkräftige Unterstützung gab es von den Frankensteiner Kanonenfreunden, zu denen die Essigzapfler gute Kontakte pflegen.

Natürlich wurde die Gelegenheit genutzt, um auch ordentlich zu böllern. Gleich dreimal haben die Schützen die unterschiedlichen Böllergeräte zum Abfeuern präpariert. Dabei kamen neben Standböllern und Handböllern auch Böllerkanonen zum Einsatz, die insgesamt 15 Mal abgefeuert wurden. Die Böllerkommandos folgen einem vorgegebenen Ablauf und kamen von Udo Fösel. Die Schützen hatten dem Anlass entsprechend ihre Tracht und historische Uniformen angelegt.