Amerikaner erlauben Gründung

Anzeige

Viernheim.„Es brauchte die Genehmigung der amerikanischen Besatzung, damit sich in Viernheim so ein Klub aus Erwachsenen gründen durfte“, erinnert Harald Hofmann, Moderator des Konzertabends am Samstag, an die Anfänge des Frauenchors in Viernheim. Im Oktober 1947 wurde die Gründung des Chors offiziell gefeiert – und damit der Grundstein für die 70-jährige Geschichte des Vereins gelegt.

An die vergangenen Jahrzehnte erinnert der Frauenchor mit vielen Bildern, die in der TSV-Halle aufgehängt sind. Besucher können sich ein Bild von den Konzerten in den 50er- und 60er-Jahren machen, schwelgen in Erinnerungen an die Auftritte in den 70er- und 80er-Jahren und bekommen einen Einblick, wie in den letzten 25 Jahren gefeiert wurde. Auch die verschiedenen Chorleiter sind in den Bildern verewigt.

Die Frauenchor-Vorsitzende erwähnt am Ende des Konzerts auch drei Frauen, die dem Chor am längsten verbunden sind: Die langjährige Vorsitzende Anita Kahnert ist seit 66 Jahren dabei, immer noch aktiv auf der Bühne stehen Inge Lamberth (60 Jahre) und Hedwig Gölz (58). Mit seinen 70 Jahren ruht sich der Frauenchor keineswegs aus, sondern geht die nächsten Termine an. Nach dem Gedenkgottesdienst am kommenden Sonntag um 18 Uhr in der Marienkirche steht am 10. März ein Liederabend in Ober-Roden an. su