Amici d’Italia besuchen Paris

Viernheim.Als Gerhard Schindlbeck, Vorsitzender der Amici d’Italia Viernheim, erfuhr, dass zur Zeit sechs Bilder Leonardo da Vincis im Louvre in Paris gezeigt werden, entschloss er sich spontan, die Mitglieder des Kulturvereins zu einer Wochenend-Studienfahrt nach Paris einzuladen. Viele der Mitglieder waren begeistert, so dass nach den nötigen Buchungen bei Bahn und Hotel eine große Gruppe zu umfangreichen Erkundungen nach Paris aufbrach. Der Vorsitzende und Petra Kempf hatten ein abwechslungsreiches Programm entworfen, das neben dem Besuch des Louvres den Teilnehmern viel Zeit für eigene Unternehmungen bot.

So begann für viele die erste Erkundung der Stadt an der Seine. Ein Teil der Gruppe besuchte den Louvre mit den sechs Leonardo-Bildern noch am Freitagabend, dies war möglich, weil das Museum bis 21.30 Uhr geöffnet war. Der zweite Teil der Gruppe sah sich die Bilder am nächsten Morgen an.

Ein Höhepunkt war für viele eine Fahrt auf der Seine mit einem schwimmenden „Batobus“. Andere wollten möglichst viel von Paris sehen und genossen eine Stadtrundfahrt aus der Höhe eines Doppeldeckerbusses. Ein weites Erlebnis war für viele am Abend eine Lasershow am Eifelturm. Paris feiert zur Zeit das Jubiläum „130 Jahre Eifelturm“. Besonders reizvoll war für alle ein Spaziergang auf dem Montmartre mit einem Besuch der berühmten Sacre Coeur.

„Weltberühmte Bilder Leonardo da Vincis im Louvre und besonders schöne Ansichten der Stadt Paris –mehr kann man an einem Wochenende nicht erleben“, waren sich die Teilnehmer einig. Mit dieser Fülle herrlicher Eindrücke fuhren die Amici d’Italia mit dem ICE und OEG nach Viernheim zurück.

Nun können sich die Mitglieder der Amici d’Italia vom 9. bis 11. August auf ein neues Abenteuer bei den Bregenzer Festspielen mit Übernachtung in St. Gallen freuen. H.T

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.06.2019