AMS beim ganz Schulradeln vorn dabei

viernheim.Ein Blick auf den Schulhof genügt, um zu erkennen, wie die meisten Schüler der Albertus-Magnus-Schule zum Unterricht kommen, nämlich mit dem Fahrrad. Da bot es sich natürlich an auch diesmal wieder für den hessenweiten Wettbewerb „Schulradeln“ zu melden. Jeder Teilnehmer konnte seine auf dem Drahtesel zurückgelegten Strecken melden. Schüler, Lehrer und auch Eltern machten mit.

Am Ende hatten die teilnehmenden Radler der AMS innerhalb der drei Wochen stolze 79 963 Kilometer zusammen gestrampelt und belegten damit in dieser Kategorie den zweiten Platz.

Urkunde und Scheck

Einzig die Gerhart-Hauptmann-Schule aus Griesheim lag mit 89 486 geradelten Kilometern noch davor, bei allerdings 1581 teilnehmenden Schülern – deutlich mehr also. Die AMS meldete 600 Teilnehmer. Dafür gab es nun eine Urkunde, eine Siegertrophäe und einen Scheck über 750 Euro. Die Überreichung fand in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden statt und wurde vom Wirtschafts- und Verkehrsstaatssekretär Mathias Samson vorgenommen. Die Albertus-Magnus-Schule hat zum dritten Mal am Schulradeln teilgenommen und konnte ihre Gesamtleistung gegenüber 2016 fast auf das Doppelte steigern. „Die Schüler haben mit gut 50 000 Kilometern den größten Beitrag geleistet“ lobte auch Lehrer Michael Godzierz die Jugendlichen. Er selbst wohnt in Zwingenberg und ist schon mehrere Male mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Auch Schulleiterin Ursula Kubera schnappte sich ihr Fahrrad, um aus Weinheim (Gorxheimer Tal) nach Viernheim zu kommen. Den Einzelrekord schaffte ein Vater, der es auf knapp über 1000 Kilometer brachte. In diesem Jahr haben sich 127 Schulen aus Hessen und der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz am Wettbewerb „Schulradeln“ beteiligt, fast die Hälfte mehr als im Vorjahr (89 Schulen). Auch die Kilometerzahl wurde von 800 000 auf 1,2 Millionen deutlich gesteigert.

„Schulradeln“ wird vom Hessischen Wirtschafts- und Verkehrsministerium, von der Gesellschaft für integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain (ivm) und vom Klima-Bündnis durchgeführt. Samson freute sich über die hohe Zahl von rund 13 000 Teilnehmern: „Der Wettbewerb macht eigenständige Mobilität zum Erlebnis. Das schult die Selbstständigkeit. Und den Eltern erspart es Zeit und Taxidienste“, fügt Samson hinzu. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.12.2018