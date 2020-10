AMS erneut MINT-Gymnasium

Viernheim.Wer auf ein Gymnasium geht, der spielt eigentlich nicht mehr mit Legosteinen. Falsch gedacht, denn die bunten Bauklötzchen kommen an der Albertus-Magnus-Schule durchaus noch zum Einsatz. Was man damit so alles machen kann und wie lehrreich dieses Kinderspielzeug dabei ist, das erfahren die Schüler in den MINT-Fächern. „MINT“ ist eine Kurzbezeichnung, die sich aus den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zusammen setzt.

In allen Altersklassen werden entsprechende Schul-AGs unter den Begriffen wie „Chemie im Alltag“, „Robotik“ und „Science Competition“ angeboten. „Die Robotik-AG besteht bei den fünften Klassen diesmal ausschließlich aus Schülerinnen, werden deshalb auch IT-Girls genannt.

„Nachdem dort früher überwiegend Jungs vertreten waren, wollten wir auch Mädchen für das Thema Informatik begeistern“, freute sich Schulleiterin Ursula Kubera über das große Interesse. Vor wenigen Tagen erhielt das Viernheimer Gymnasium übrigens zum dritten Mal die Auszeichnung „MINT-freundliche Schule“, die drei Jahre Gültigkeit hat.

AG-Leiter Stefan Purpus präsentierte stolz die Urkunde und bedankte sich bei den anderen Lehrkräften und den Schülern. „Schon im Schuljahr 2018/19 haben wir erreicht, dass alle vier neunten Klassen an der TALIS-Videostudie teilgenommen haben, deutschlandweit waren es nur insgesamt 85 Klassen. Damals wurden in jeder Klasse drei Doppelstunden gefilmt und für die Studie zur Verfügung gestellt“.

Bundesweiter Bewerbungsprozess

In der Chemie-AG beschäftigen sich die Schüler mit der Nutzung im Alltag wie beim Händewaschen, Haarefärben, Putzen, Backen oder dem Gebrauch von Lebensmitteln und Kleidung. Bei Science-Competition werden Schüler aller Jahrgangsstufen bei der Teilnahme an naturwissenschaftlichen Wettbewerben wie Mathematik-Olympiade, Physik-Olympiade, Erdkundewettbewerb, Informatik-Biber oder dem Jugendwettbewerb Informatik begleitet. Im vergangenen Jahr hat sich die Albertus-Magnus-Schule zudem wieder mit über 300 Schülern am Mathematik-Wettbewerb Känguru beteiligt. „In 2020 werden die Zahlen ähnlich gut sein, auch wenn die Fortführung des Wettbewerbs aktuell unterbrochen ist“, so Stefan Purpus.

Die Schulen werden mit einem Kriterienkatalog bewertet und durchlaufen einen bundesweit einheitlichen Bewerbungsprozess, hieß es bei der Preisverleihung. Sie fand der besonderen Umstände wegen digital statt. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 26.10.2020