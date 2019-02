AMSeln erobern die Bühne

viernheim.„Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wenn Sie möchten, können Sie eine Spende da lassen, damit wir noch Pizza essen gehen können“, sagte Moderatorin Melina Bernauer und schmunzelte. Die Mitglieder des Projekts Seitenwexel an der Albertus-Magnus-Schule haben die Revue „Echt“ von Anfang bis Ende selbst organisiert und dabei wirklich an alles gedacht, auch an das eigene leibliche Wohl. Am Donnerstagabend war das Publikum in der AMS-Aula, überwiegend Familienmitglieder und Verwandte, jedenfalls absolut begeistert von dem, was dort auf der Bühne geboten wurde.

Es wurde musiziert, gesungen und es wurden selbst verfasste Gedichte und Geschichten wiedergegeben. Den Auftakt machten Annkathrin Bächle und Natalja Timer, die das Stück „Paradise“ der Gruppe Coldplay vierhändig am Flügel präsentierten. Später sorgten Natalja Timer und die Sängerin Letizia Cipresso mit dem John-Lennon-Klassiker „Imagine“ für Gänsehaut und wurden für ihre Darbietung mit lautstarkem Applaus belohnt.

Erinnerung an Charlie Chaplin

Sophia Stößer stellte sich die Frage „Warum?“ In ihrem Beitrag ging es um das Auftreten von Menschen, die sich verstellen anstatt das eigene Ich zu zeigen. „Man sollte auch zu seinen Schwächen stehen“, betonte Stößer. Den Unterschied zwischen Licht und Dunkelheit arbeitete Melina Bernauer heraus und schilderte die Zustände, wenn man zwischen etwas hin- und hergerissen ist. Mit dem Titel der Revue „Echt“ beschäftigte sich Aleyna Düzen. In Zeiten von „Fake News“ mahnte sie zur Vorsicht und rief dazu auf, nicht alles zu glauben, was erzählt oder berichtet werde. Donatella Rubino nahm eine Rede des legendären Schauspielers Charlie Chaplin zum Anlass, um über den Sinn des Lebens im hohen Alter nachzudenken.

Zwischendurch griffen einige Schüler des AMS-Musikladens, eine kleine Ausgabe des Schulorchesters, zu ihren Instrumenten und überbrückten die Pausen mit bekannten Stücken. Unter der Leitung von Musiklehrer Martin Gehrling (Querflöte) spielten Lara Stalf (Geige), Luise Denezhkin (Flügel), Finn Sprenger (Gitarre) und David Fech (Blockflöte) Lieder wie „Tom Dooley“, „Scarborough Fair“ oder die Filmmelodie „Belle“.

Die Gruppe Seitenwexel besteht zurzeit aus zehn Schülern ab der achten Klasse, die sich einmal im Monat treffen, um die Kunst und Kultur zu pflegen, aber auch selbst aktiv zu werden. „Wir besuchen das ganze Jahr über Veranstaltungen wie Opern, Konzerte und gehen ins Theater“, berichtete Marc Brunner, der Leiter der Arbeitsgemeinschaft. Hinzu kommen noch eigene Auftritte wie jetzt bei der Revue „Echt“.

Ein Konzept erarbeiten, das Programm zusammenstellen, eigene Texte schreiben, Plakate entwerfen, Einladungen verschicken, die Technik bedienen und sich schließlich vor Publikum präsentieren: „Für viele Schüler ist so ein Auftritt auch eine Premiere. Da bleibt etwas Lampenfieber natürlich nicht aus“, sagte AMS-Lehrer Brunner. Solch ein Abend biete den Jugendlichen somit eine gute Möglichkeit, Selbstvertrauen zu tanken und den Teamgeist zu fördern.

