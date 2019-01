An zwei Tagen unterwegs

Gesundheit

Erstspender: „Alles halb so schlimm“

Sogar Schlange standen die Freiwilligen, um am Sonntag beim Deutschen Roten Kreuz in Lampertheim (DRK) Blut zu spenden. Am Ende des Termins hatte das DRK 185 Spendewillige registriert, davon 24 Erstspender. Ein besonderes ...