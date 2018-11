Andrea Schlosser bietet seit 25 Jahren Reisekompetenz

Viernheim.Angefangen hat alles im August des Jahres 1993 am Franconville-Platz. Die „Reiseinsel“, wie sich das Reisebüro von Andrea Schlosser und Edith Heckmann damals noch nannte, wurde schnell zu einem Synonym für kompetente Urlaubsberatung. Daran hat sich auch ein Vierteljahrhundert später nichts geändert. Neu ist allerdings der Name – TUI Reisecenter – und die Anschrift Rathausstraße 16.

Der Traumurlaub beginnt also schon im Herzen der Stadt. Andrea Schlosser ist selbst viel gereist, kennt zahlreiche Urlaubsziele persönlich und gibt diese jahrzehntelange Erfahrung gerne weiter. Im TUI Reisecenter ist man gut aufgehoben, denn im Vordergrund stehen die persönliche Beratung und der direkte Kontakt zu den Kunden.

Zu den Gratulanten anlässlich des 25-jährigen Bestehens zählte auch Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz, der die besten Wünsche der Stadt überbrachte. Dabei erinnerte er an die zahlreichen Aktivitäten, mit denen sich Andrea Schlosser schon über Jahre in der Innenstadt einbringt.

Den Umzug nicht bereut

Foto- und Malwettbewerbe, Gewinnspiele und gemeinsame Musik-events in der ehemaligen „Drehscheibe“ hat die Reiseexpertin schon organisiert, Vereine wie das Förderband und die Basketballer sowie Golfturniere („Ladys für Ladys“) großzügig unterstützt.

Dazu kommt die Mitarbeit im Vorstand der City-Gemeinschaft. Den Umzug im Jahr 2006 in die Innenstadt hat Andrea Schlosser nicht bereut: Das TUI-Reisecenter in der Rathausstraße gehöre einfach dazu, sei dort fest etabliert, in der Stadt Viernheim und in der Region bestens bekannt, so Schwarz. JR

