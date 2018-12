Angebot in den Ferien

Viernheim.Die Kindersportschule (KiSS) des TV 1893 Viernheim nimmt ab Januar Neuanmeldungen für das Ferienprogramm 2019 entgegen. Alle Kinder ab einem Alter von fünf Jahren können an den Angeboten in den hessischen Oster- und Sommerferien teilnehmen. Vom 15. bis 18. April findet das Ostercamp der Kindersportschule „an Land und im Wasser“ statt.

Enthalten ist eine Halbtagesbetreuung von Montag bis Donnerstag ab 8 Uhr inklusive Mittagessen und Programm im Viernheimer Hallenbad und in der Jahnhalle. Im Schwimmbad werden die Kinder spielerisch an verschiedene Arten des Schwimmens herangeführt. Auch Gleiten, Tauchen und Schweben werden ausgiebig geübt.

Das Programm in der Sporthalle umfasst kleine Spiele mit und ohne Ball, die Schulung der koordinativen und konditionellen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie der sozialen Kompetenz im Sport. Entspannungsmethoden werden ebenfalls gelehrt. Die Gebühr für das Angebot beträgt 110 Euro, Mitglieder von KiSS erhalten einen Rabatt.

Vom 1. bis 5. Juli wird eine Erlebniswoche angeboten. Jeweils ab 8 Uhr geht es von der Jahnhalle aus zu verschiedenen Ausflügen. Davor und danach können sich die Kinder in der Halle nochmal so richtig austoben. Die Abholung durch die Eltern erfolgt in der Zeit von 16 bis 16.30 Uhr. Das Angebot kostet 130 Euro, Mitglieder von KiSS erhalten einen Rabatt.

Infos zu allen Angeboten für Kinder erteilt KiSS unter der Telefonnummer 06204/305 52 69, online auf der Homepage sowie per E-Mail an kiss@tvviernheim.de. red/gna

