Angebote an den Festtagen

Viernheim.Welche Farbe hat Marias Mantel, und welches Werkzeug benutzt Josef? Die Antworten bekommen Kinder und ihre Eltern bei den zwölf Stationen des Krippenwegs.

Die katholische Kirche bietet rund um die Weihnachtsfeiertage zahlreiche Aktionen für Familien an. Von Heiligabend, 24. Dezember, bis Sonntag, 27. Dezember, kann der Krippenweg gegangen werden. Im Stadtgebiet sind zwölf Stationen aufgebaut, an jeder Stelle ist ein Teil der Weihnachtsgeschichte zu entdecken.

„In den Weihnachtstaschen für Familien gibt es dazu ein Weihnachtsrätsel“, sagt Gemeindereferentin Dorothea Busalt. Die Taschen liegen seit Sonntag in der Kirche aus, die Erstkommunionfamilien und die Kita-Kinder haben sie bereits separat bekommen. An jeder Station des Krippenwegs kann eine Frage beantwortet werden, aus zwölf Buchstaben ergibt sich dann ein Lösungssatz mit weihnachtlicher Botschaft.

Ab Heiligabend werden auch zwei Krippenspiele auf der Homepage zu sehen sein. Ein Krippenspiel wurde von Kindern der vier Kindertagesstätten gespielt und gefilmt. „Jede Kita erzählt in ihrem Krippenspiel jeweils einen Teil der Weihnachtsgeschichte“, so Gemeindereferentin Angela Eckart.

Ein zweites Krippenspiel wurde vorab an der lebenden Krippe aufgezeichnet, weil auch dort in diesem Jahr keine Weihnachtsandacht ist. „Trotzdem gibt es die Möglichkeit, dass Familien das neugeborene Jesuskind in der Krippe sehen und von Maria, Josef und einem Engel die frohe Botschaft erfahren“, sagt Gemeindereferent Herbert Kohl. Zwischen 13 und 16 Uhr am Heiligabend können Familien sich den Weihnachtssegen holen.

Mitzubringen sind die Kontaktdaten – und wer möchte, kann dem neugeborenen Jesus ein kleines Geschenk (haltbare Lebensmittel) mitbringen. Die lebende Krippe ist vom 22. Dezember bis 9. Januar täglich – bis auf Heiligabend – von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet. Die geltenden Hygieneregeln sind ausgehängt. „Wir bitten um Verständnis, dass immer nur eine begrenzte Besucherzahl an der lebendigen Krippe zugelassen ist“, bittet Herbert Kohl, die Besuchszeit kurz zu halten, auf den Abstand zu achten und die vorgegebenen Wege einzuhalten. su

© Südhessen Morgen, Montag, 21.12.2020