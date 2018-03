Anzeige

Feudenheim war einst eine Größe im Fußballkreis, konnte in den vergangenen Jahren aber nie an frühere Erfolge anknüpfen. Fünf Niederlagen in Serie haben den Club sogar in Abstiegsgefahr gebracht. Zuletzt war allerdings eine Spielpause angesagt, weil das Heimspiel gegen Enosis Mannheim wegen Unbespielbarkeit der Plätze abgesagt werden musste.

Mit Rückenwind Richtung „Insel“

Die SG Viernheim erwartet bei der Spvgg. Ilvesheim eine heikle Aufgabe, denn die Gastgeber waren zuletzt nicht zu bremsen. Ilvesheim ist mit fünf Siegen in Folge die Mannschaft der Stunde in der A-Klasse und hat sich wieder ganz nah an die Spitzengruppe herangespielt.

Die Orangenen fahren mit dem Rückenwind des 1:0-Heimsiegs über den SC Käfertal zu den Neckarinsulanern und wollen den spielstarken Hausherren die Zähne zeigen. So wie beim Hinspiel, als es nach 90 Minuten 1:1 hieß. JR

