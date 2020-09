Angriff auf die Tabellenspitze

Viernheim.Nach zweiwöchiger Quarantäne wegen eines positiv auf das Coronavirus getesteten Spielers ist Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim am vergangenen Sonntag verspätet aber mit einem deutlichen Auswärtssieg in die neue Saison gestartet. Imponierend beim 6:1-Erfolg in Leutershausen war die Art und Weise, wie das Team von Trainer Norbert Muris auftrat. Wenn am Sonntag, 20. September, um 15 Uhr die Reserve des VfR Mannheim im Waldstadion gastiert, sind die Blau-Grünen in der Favoritenrolle.

Die Rasenspieler aus der Quadratestadt haben auch in der zweiten Mannschaft einen Umbruch vollzogen. Neben Trainer Zdravo Barisic kamen zahlreiche neue Spieler zum Kreisligisten. Entsprechend holprig verlief der Start, denn bei Germania Friedrichsfeld (4:2) und gegen den FV Ladenburg (1:3) setzte es trotz ansprechender Leistungen Niederlagen. Dass die Mannheimer vor einer schweren Saison stehen werden, hat sich schon vor einigen Wochen im Kreispokal gezeigt, als man bei der zweiten Garnitur des TSV Amicitia nur mit Mühe 2:0 gewinnen konnte.

Im Lager der Südhessen herrscht nach dem Sieg in Leutershausen eitel Sonnenschein. Das soll auch nach der Partie gegen die Mannheimer so bleiben. Viernheims Trainer Muris hat keinen Grund, die erfolgreiche Mannschaft zu verändern, obwohl ihm ein großer Kader zur Verfügung steht, der viele taktische Änderungen ermöglicht. Gegen die Rasenspieler wird aber sicher wieder auf ein dominantes Spiel gesetzt mit viel Ballbesitz, frühem Pressing und schnellem Umschaltspiel. Auch diesmal dürften die Routiniers Patrick Marschlich und Matteo Monetta dabei eine wichtige Rolle spielen. Ebenso wie Tim Schröghofer und Sebastian Heinrich auf den Außenbahnen. Außerdem gibt es gleich mehrere Spieler, die neben Mittelstürmer Daniel Schmitt für Torgefahr sorgen.

Mit einem Sieg im ersten Heimspiel der Saison und der noch nicht terminierten Nachholbegegnung gegen den Aufsteiger KSC Schwetzingen in der Hinterhand sollte den Blau-Grünen der Angriff auf die Tabellenspitze gelingen. JR

