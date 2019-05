Angriff mit Pfefferspray

Viernheim.Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 24 Jahre alten Mann aus Viernheim. Ihm wird vorgeworfen, am Montagabend eine 55-jährige Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Walter-Oehmichen-Straße mit Pfefferspray besprüht zu haben. Die Frau wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Viernheimer hat laut Polizei für den Markt ein Hausverbot. Dennoch habe er das Gebäude gegen 23.30 Uhr betreten. Als er erkannt wurde, sei er von der Mitarbeiterin sowie dem Sicherheitsdienst nach draußen begleitet worden. Außerhalb des Marktes sei es zur verbalen Auseinandersetzung gekommen, woraufhin der 24-Jährige das Pfefferspray eingesetzt habe.

Der Mann, der zunächst mit einem Fahrrad wegfuhr, wurde später von der Polizei vorläufig festgenommen. Ihm wurde Blut abgenommen, nachdem ein Alkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille angezeigt hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06204/93 770 bei der Polizei in Viernheim zu melden. pol

