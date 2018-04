Anzeige

Viernheim.Die Minigolf-Anlage im Sportgebiet ist seit Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt, war aber auch schon in die Jahre gekommen. Seit einigen Wochen weht dort allerdings ein frischer Wind. Claus Eisenmann, vielen bekannt als Sänger der Söhne Mannheims, hat den Betrieb übernommen und seither sprichwörtlich jeden Stein umgedreht.

Eröffnungstermin 1. Mai

Allmählich zeichnet sich ein Ende der Arbeiten ab, als Eröffnungstermin wurde der 1. Mai ins Auge gefasst. Mit „Zum Sohnemann“ gibt es auch schon einen neuen Namen. „Ich war jahrelang hier immer wieder gerne als Gast und habe oft Minigolf gespielt. Allmählich wurde es sogar zu einer Art zweite Heimat“, erinnert sich Eisenmann an schöne Stunden im Kreis von Freunden und Bekannten. Da war es fast schon logisch, dass er die Gelegenheit beim Schopf packte, als das Gelände zur Pacht angeboten wurde. „Hier soll ein Treffpunkt für alle Generationen entstehen, an dem man sich die Zeit vertreiben und Spaß kann“ will der Sänger neben den 18 Spielbahnen auch musikalische Veranstaltungen bieten. Natürlich wird er dabei auch selbst zum Mikrofon greifen. Bevor es so weit ist, sind allerdings noch jede Menge Arbeitsstunden notwendig. Bäume und Sträucher wurden bereits zurückgeschnitten.

Derzeit werden die Bahnen saniert und Küche, Verkaufsraum und Sanitäranlagen überwiegend in Eigenleistung komplett modernisiert. Dazu bekommt der Biergarten neue Möbel. „An den ersten Tagen werden wir wohl etwas improvisieren müssen, denn alle Arbeiten werden sicher nicht fertig. Trotzdem wird man den Schläger schwingen können und auch etwas zu Essen und zu Trinken bekommen“ will Eisenmann einen sanften Start hinlegen. Wenn die Küche fertig ist, soll es neben Fassbier und anderen Getränken deftige Kost wie Schnitzel, halbe Hähnchen, Bratwürste, aber auch vegetarische Speisen geben.