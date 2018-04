Anzeige

Viernheim.Am 15. September 2018 heißt es bereits zum sechsten Mal „wir schaffen was“. Dann findet der nächste Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar statt – die größte Veranstaltung dieser Art bundesweit.

„Machen auch Sie mit! Erfüllen Sie Herzenswünsche und fördern Sie das soziale Miteinander in der Region!“, ermuntert das Freiwilligentag-Organisationsteam der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH und des „Verband Region Rhein-Neckar“ zum Mitmachen.

7300 Menschen bei 390 Projekten

„Beteiligen Sie sich aktiv und tragen Sie gemeinsam mit zahlreichen engagierten Helfern zum Erfolg des Freiwilligentages 2018 bei – als Kommune, Projektanbieter oder als freiwilliger Helfer. Beim Freiwilligentag 2016 packten mehr als 7 300 Helferinnen und Helfer in rund 390 Projekten verteilt auf über 70 Kommunen Hand in Hand mit an“, heißt es weiter in der Ankündigung. Die zentrale Online-Plattform www.wir-schaffen-was.de wurde pünktlich zur Einreichungsphase für Projekte komplett überarbeitet und erstrahlt in neuem Glanz.