Anmeldung zum Triathlon startet

Viernheim.Es ist ein sportliches Weihnachtsgeschenk: An Heiligabend, 24. Dezember, öffnet sich die Anmeldung zum 36. Viernheimer V-Card-Triathlon. Ab dann können sich Profis, Hobby-Sportler, Para-Triathleten, Nachwuchstalente und Staffeln für den sportlichen Dreikampf anmelden. Schwimmen, Radfahren und Laufen, rund um das Viernheimer Waldstadion, findet am 24./25. August 2019 statt.

Viele Wettbewerbe

Der TSV Amicitia Viernheim kann an den zwei Tagen ein breites Spektrum anbieten – von den Wettbewerben der Nachwuchssportler über die Rennen der Zweiten Bundesliga, der Regionalliga und der Stadtmeisterschaft bis hin zu hessischen Meisterschaften (HM) und einer deutschen Meisterschaft (DM). In Viernheim finden nämlich nicht nur die nationalen Titelkämpfe der Paratriathleten auf der Super-Sprint-Distanz statt, sondern auch die Hessische Meisterschaft über die Kurzdistanz.

„Nach der erfolgreichen Durchführung der DM im vergangenen Jahr hat uns der Hessische Triathlonverband (HTV) dieses Jahr die HM zugeteilt und honoriert mit dieser Vergabe unsere Arbeit der letzten Jahre“, freut sich Peter Grüber vom Organisationsteam. In den letzten drei Jahren stand dank der guten Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden eine vollgesperrte Radstrecke zur Verfügung, was für die Ausrichtung einer Meisterschaft notwendig ist. Nachdem zuletzt die 2. Bundesliga zu Gast in Viernheim war, freut sich der TSV Amicitia, auch in diesem Jahr wieder den Wettkampf ausrichten zu dürfen. Das große Triathlonwochenende beginnt allerdings schon am Samstag, 24. August.

Im Wettkampfplan stehen neben dem Fitnesstriathlon und den Wettbewerben der verschiedenen Nachwuchsklassen die Rennen der Zweiten Bundesliga, der Regionalliga Südwest und die Para-Wettkämpfe (DM im Super-Sprint). Lokalmatadorin Lena Dieter würde ihren Titel natürlich gern zum wiederholten Mal verteidigen. Traditionell wird der Fitness-Triathlon den Triathlon-Tag eröffnen. Bei diesem Breitensportwettbewerb legen die Viernheimer nicht nur den Fokus auf die Einzelsportler, sondern auch auf die Staffeln. „Wir bieten damit die Chance, einmal in den Triathlonsport hineinzuschnuppern.

Wer sich nicht alle Distanzen zutraut, kann sich so erst einmal auf einer Strecke versuchen“, wirbt Peter Grüber für den Staffelwettbewerb. Unter dem Motto „Drei Personen – eine Staffel“ können Freunde, Vereinskameraden oder auch Kollegen gemeinsam einen Triathlon finishen. „Das ist für viele Firmen oder Sportler oder andere Gruppierungen eine gute, interessante und auch ganz andere Art, zusammen Sport zu machen“, meint auch Abteilungsleiter Jürgen Thome.

Der TSV Amicitia freut sich, wenn viele Viernheimer sich als Staffelteam dem sportlichen Dreikampf stellen. Die Distanzen sind 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Auch die verschiedenen Abteilungen des TSV Amicitia Viernheim wollen dieses Jahr mit einer oder mehreren Staffeln am Start sein.

