Annika Leineweber sichert sich Medaille

Viernheim.Annika Leineweber vom TSV Amicitia 1906/09 Viernheim lief bereits zum dritten Mal in diesem Jahr auf das Podest bei den Hessischen Meisterschaften. In Trebur wurden die Landesbesten im Crosslauf gesucht. Die Strecke verläuft dabei nicht nur im Stadion, sondern auch über Wiesen und im Wald. Annika Leineweber zählte nach ihren Bronzemedaillen über 2000 und 3000 Meter in der Halle auch in Trebur zu den Favoritinnen in der W15.

Bei den Crossmeisterschaften musste Leineweber eine teilweise matschige Strecke von 2800 Metern bewältigen. Das Rennen ging schnell los und die Viernheimerin hielt in der ersten von zwei Runden mit der späteren Siegerin Jule Behrens aus Darmstadt mit. Doch das hohe Anfangstempo rächte sich und Leineweber musste die Darmstädterin ziehen lassen. Auf der Zielgeraden zog dann noch Elena Taubel vom SSC Hanau-Rodenbach im Sprint an ihr vorbei. Leineweber bemerkte den Angriff erst spät und konnte nicht mehr reagieren.

Die vereinsinterne „Sportlerin des Jahres 2017“ freute sich dennoch über den dritten Platz und ihre dritte Hessische Medaille in diesem Jahr. In den kommenden Wochen will die 14-Jährige auch bei den Kreis- und Südhessischen Meisterschaften im Crosslauf zeigen, dass sie zu den schnellsten Langstreckenläuferinnen in ihrem Alter gehört. cm