Anschluss an Spitzenteams

Viernheim.Nach dem überzeugenden Sieg gegen SG EK Karlsruher streben die Basketball-Herren der BG Viernheim-Weinheim den vierten Sieg in Serie an. Dazu müssten sie einen weiteren Karlsruher Verein besiegen, und zwar den SSC Karlsruhe. Gespielt wird am heutigen Abend um 19.30 Uhr in der Wildparkhalle in Karlsruhe.

Der SSC, bei dem wie bei den „Sharks“ viel Wert auf eine starke Jugendarbeit gelegt wird, tritt in dieser Saison zum ersten Mal in der Oberliga Baden an. Als bester der vier Aufsteiger auf Rang sieben positioniert, zwei Plätze und zwei Siege hinter der BG auf Rang fünf. Mit einem Sieg könnten die „Sharks“ den Anschluss an die Spitzengruppe halten.

Spiele in Waldsporthalle

Auch die übrigen Teams der BG sind dieses Wochenende im Einsatz. Den Anfang machen die beiden U12-Teams, die bereits heute um 10 Uhr auswärts beim TV Sinsheim antreten (U12-1) oder ein Heimspiel in der Viernheimer Waldsporthalle gegen den TSV Schönau bestreiten (U12-2). In der Waldsporthalle spielen auch die U16-2 gegen den TSV Buchen (12 Uhr), die U18-Oberliga-Mannschaft gegen den SSC Karlsruhe (14 Uhr), die U16-1 gegen den TSV Wieblingen (16 Uhr)und um 18 Uhr die Landesliga-Damen des TSV Amicitia gegen die Basket Ladies Kurpfalz 3.

Auswärtsspiele haben die U14-2 heute um 14 Uhr bei der TSG Wiesloch 2, und die Herren 2 der „Sharks“, die in der Landesliga ebenfalls in Wiesloch auflaufen (20 Uhr). Am Sonntag spielt die weibliche U12 ein Turnier in Wieblingen, wo um 16 Uhr die U16-2 ihr zweites Spiel an diesem Wochenende bestreitet. Die Herren 3 beschließen das Basketball-Wochenende für die „Sharks“ mit ihrem Spiel um 20.15 Uhr beim USC Heidelberg 4. su

