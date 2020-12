Anspiel mit Chören

Viernheim.Die Auferstehungsgemeinde und die Christuskirchengemeinde bieten an Heiligabend mehrere Kurz-Gottesdienste hintereinander an. Diese finden laut einer Pressemitteilung im Freien vor dem Gemeindezentrum, an der Friedenskirche und in der Auferstehungskirche statt. Vor dem Gemeindezentrum gibt es ein Weihnachtsanspiel mit Spatzen- und Kinderchor sowie Konfirmanden. An der Friedenskirche wird das Stück „Die Hirten am Engelfeuer“ aufgeführt. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 15, 16 und 17 Uhr. Anmeldungen sind erforderlich und vom 11. bis zum 17. Dezember im Gemeindebüro der Christuskirchengemeinde unter der Telefonnummer 06204/5401 möglich. In der Auferstehungskirche stehen um 15, 16, 17 und 18 Uhr Orgelmusik und Impulse sowie um 22 Uhr ein Gottesdienst auf dem Programm. Anmeldungen sind vom 11. bis zum 17. Dezember im Gemeindebüro der Auferstehungsgemeinde unter der Telefonnummer 06204/29 99 oder im Internet auf evangelisch-viernheim.ekhn.de möglich. Am ersten Weihnachtstag beginnt um 18 Uhr ein übergemeindlicher Abendgottesdienst in der Friedenskirche. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist um 10.45 Uhr ein Gottesdienst im Gemeindezentrum und am 27. Dezember um 18 Uhr ein Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche. red

