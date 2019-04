Viernheim.„Kreismeisterin im Crosslauf“ darf sich Lilli Jäckisch vom Turnverein Viernheim (VTV) seit wenigen Tagen nennen. Der Wettbewerb des Leichtathletikkreises Bergstraße fand in diesem Jahr bei Frühlingswetter wieder in Mörlenbach statt. Die Teilnehmer der Altersklasse W13 mussten eine anspruchsvolle Crossstrecke rund um das Weschnitztalstadion von 1830 Metern Länge bewältigen. Das Viernheimer Lauftalent ließ sich von ihren zahlreichen, meist größeren Konkurrentinnen, nicht beeindruckt und zeigte eine hervorragende Leistung. Vom Start weg lief Lilli Jäckisch taktisch klug und erkämpfte sich am Ende in einer Zeit von 8:24 Minuten den Titel. Dafür gab es neben einer Urkunde und der Goldmedaille noch eine Süßigkeit. JR

