Anspruchsvolle Textstellen souverän gemeistert

Viernheim.Eine Passage aus dem Meermädchen-Bestseller „Alea Aquarius – Der Ruf des Wassers“ von Tanya Stewner sowie einige Zeilen aus „Das Jahr, in dem ich lügen lernte“ als Fremdtext: Damit gewann Sophia Kramer am Mittwoch den Vorlesewettbewerb der Albertus-Magnus-Schule. Und weil sie von der kompetent besetzten Jury damit zur Schulsiegerin erklärt wurde, durfte sich die Sechstklässlerin auch als Erste ein Exemplar vom Büchertisch aussuchen.

Der Programmablauf zum Vorlesewettbewerb war minutiös festgelegt. Im Publikum saßen die jeweiligen Klassensprecher sowie die Ersatzkandidaten. Nach der Begrüßung wurde die Reihenfolge der Vorträge ausgelost. Jedem Kandidaten standen drei Minuten zur Verfügung, um den Wahltext zu präsentieren. In der zweiten Runde galt es dann, einen unbekannten Text vorzutragen, was natürlich deutlich schwieriger war. „Eigentlich haben wir heute nur Sieger hier“, lobte der stellvertretende Schulleiter Martin S. Gehrling bei der Siegerehrung alle acht Finalisten, die sich im Vorfeld in den Klassenausscheidungen durchgesetzt hatten.

Neben der Anerkennung durfte am Ende jeder Vorleser neben einer Urkunde auch ein Buch mit nach Hause nehmen. Als Zweitplatzierter hatte Magnus Wagner dann am Büchertisch die Wahl. Er war mit einem Ausschnitt aus „Nicolas Calva: Das magische Amulett“ von Jennifer A. Nielsen in die Endrunde gestartet und konnte bei den Kriterien Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl ebenfalls überzeugen. Rang drei ging an Alesia Gojani, die ihre drei Minuten mit Zeilen aus „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ von Joanne K. Rowling füllte. Buchpräsente gingen auch an die fünf weiteren Finalisten Lilly Dewald, Corina Seehars, David Bonnet, Jan Schulze und Dean Friesen.

Zuvor hatte die neunköpfige Jury mehrere Minuten getagt, ehe die Reihenfolge der Gewinner feststand. „Es war nicht einfach, letztendlich gaben Nuancen den Ausschlag“, berichtete Projektleiterin Birgit Wollthan von sehr schwierigen Entscheidungen.

Neben Wollthan und Gehrling saßen in dem Gremium die Deutschlehrer Nicolas Franke, Tanja Stöbe und Marc Brunner sowie Petra Eisenhauer als Elternvertreterin. Jonas Heckmann und Lara Polanowski von der Schülervertretung sowie Alexandra Kohm-Killat von der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“, die den Vorlesewettbewerb unterstützt, komplettierten die Jury.

Bei der Präsentation der Sieger war es dann ganz still in der AMS-Bibliothek, bis die drei Erstplatzierten ihrer Freude freien Lauf ließen. Für Siegerin Sophia Kramer geht der Lesewettbewerb nun mit der Teilnahme am Kreisentscheid weiter. JR

