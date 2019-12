Ansteckende Dynamik

Viernheim.Nach mehr als einem halben Jahr Pause hatte die Viernheimer Sängerin Megan Hill wieder in ihren Thursday-Night-Music-Club ins Eventhouse Pigeon eingeladen. Neben der Gastgeberin standen die Sängerinnen Kathrin Kistenmacher und Maram El Dsoki auf der Bühne. Zahlreichen Besucher ließen sich von der Dynamik der Interpretin mit ägyptischen Wurzeln anstecken. Dazu kamen fünf junge Instrumentalisten. Außergewöhnlich waren dabei die zahlreichen Soloparts von Marc Rohles (Keyboard), Eugen Leonhard (Gitarre), Timo Zell (Bass), Daniel Borschel (Gitarre) und Marius Büßel (Schlagzeug). Hits wie „Sledgehammer“ von Peter Gabriel, „Long Train Runing“ von den Doobie Brothers, „If I Can’t Have You“ von Shawn Mendes, „Ich kenne nichts“ von Xavier Naidoo, „Und wenn ein Lied“ der Söhne Mannheims“, „Simply The Best“ von Tina Turner, sowie „Listen To Your Heart“ von Roxette, wurden einmal mehr in ganz speziellen Arrangements mit viel Platz für Improvisationen präsentiert. JR

