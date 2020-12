Anstieg um 14 Fälle

Viernheim.Die Zahl der Corona-Infektionen ist mit Stand Donnerstagabend um 14 Fälle angestiegen. Damit leiden aktuell 107 Menschen an der Virus-Erkrankung. Aktuell von Neuinfektionen betroffen sind laut Kreis eine Pflegeeinrichtung in Viernheim und die Alexander-von-Humboldt-Schule.

Seit Beginn der Pandemie im März haben sich in Vierhnheim 616 Menschen angesteckt, so viele wie in keiner anderen Kommune im Kreis Bergstraße. Dahinter folgen mit deutlichem Abstand Lampertheim mit insgesamt 496 Infektionen und Heppenheim mit insgesamt 416 Infektionen.

Insgesamt haben sich im Kreis Bergstraße in den letzten sieben Tagen 320 Personen neu mit dem Virus angesteckt. Das entspricht einer Inzidenz von 118,3, gerechnet auf die Infizierten pro 100 000 Einwohner. Insgesamt befinden sich derzeit 62 Personen aus dem Kreis Bergstraße mit einer bestätigten Corona-Infektion zu einer stationären Behandlung im Krankenhaus. kur

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.12.2020