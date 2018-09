Anstoß für „Smart City“

Viernheim.Die Kursleiter der Volkshochschule erhalten künftig mehr Geld. Die Stadtverordnetenversammlung sprach sich einstimmig dafür aus, das Honorar pro Unterrichtseinheit auf 21 Euro zu erhöhen. Bisher erhalten die Referenten 20 Euro für 45 Minuten. Parallel zur Honorarerhöhung werden auch die Teilnehmergebühren angepasst. Sie steigen um zehn Cent pro Kurseinheit. Umgesetzt wird die neue Regelung ab dem 1. Januar 2019.

Die Stadtverordneten beschlossen neue Richtlinien zur Bürgerbeteiligung und folgten ebenso einstimmig dem Antrag der Sozialdemokraten zur Verbesserung digitaler Dienstleistungen. „Man kann einige Services bereits online beantragen oder Schäden melden, dazu gibt es die Onleihe der Stadtbücherei“, erklärte Alicia Hanf. Dennoch solle die Verwaltung prüfen, inwieweit das Angebot digitaler Dienstleistungen ausgeweitet werden könne. „Wir sind in Deutschland erst ganz am Anfang“, begrüßt Torben Kruhmann den Vorstoß für eine „Smart City“. Der Christdemokrat präsentiert der Verwaltung auch gleich konkrete Vorschläge: So könnten die Jugendgruppen ihre Zuschussanträge für Freizeiten online stellen oder Vereine auf diesem Weg ihre Teilnahme am Weihnachtsmarkt anmelden. su

