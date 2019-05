„Anton Azubi“ lernt hauszuhalten

Viernheim.Eine Wohnung oder ein WG-Zimmer mieten oder bei den Eltern wohnen bleiben? Mit dem eigenen Auto zur Arbeit fahren oder doch mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Was bleibt übrig für das Freizeitvergnügen, was kann man ansparen? Diese Fragen stellten sich die Siebtklässler der Albertus-Magnus-Schule. In den vergangenen Monaten haben sie sich intensiv mit Finanzplanung, mit Kredit-Aufnahmen und Tilgungsleistungen beschäftigt.

Beim Planspiel „Haushalten will gelernt sein“, das im Rahmen des Unterrichts in Politik und Wirtschaft angeboten wird, erwarben die Jugendlichen wichtige Kompetenzen für finanzielle Entscheidungen. Dabei half ihnen „Anton Azubi“, die fiktive Hauptperson des Spiels. In Kleingruppen begleiteten die Schüler den 17-Jährigen, der zum Berufsstart einen eigenen Haushalt gründen will. Sein Budget: knapp 700 Euro.

Die Schüler überlegten zum Beispiel, ob Anton sich mit dem Lehrlingsverdienst eine eigene Wohnung oder ein Auto leisten kann. Sie erstellten monatlich einen Fixkostenplan und entschieden, ob und welche Versicherungen notwendig sind, welche Abonnements geschlossen und in welchem Umfang Kommunikationskosten für Telefon, Internet und Handy einzuplanen sind. Nach und nach lernten die Schüler mit Anton, wie sie ihren Finanzhaushalt in Ordnung halten können.

Mitfahrgelegenheit fällt weg

Manchmal galt es, finanzielle Klippen zu überwinden – wenn eine Nebenkostennachzahlung kam oder die Mitfahrgelegenheit zum Arbeitsplatz wegfiel. Mit Abschluss des Simulationsprojekts sind die AMS-Schüler nun „Nachwuchsexperten in Finanzfragen“ und bekamen von ihren Fachlehrern Jürgen Tunn, Jochen Storch und Thomas Grosser die entsprechenden Zertifikate ausgehändigt. „Es ist wichtig, dass man schon früh lernt, wie man mit Geld umgeht“, lobte Harald Steinert von der Sparkassenstiftung, die das Projekt seit Jahren unterstützt.

Der zweite Partner ist die Arbeiterwohlfahrt im Kreis Bergstraße. Zum Abschluss des Projekts sind zwei Schuldnerberater der AWO an das bischöfliche Gymnasium gekommen, somit konnten die frisch zertifizierten Finanzexperten gleich mal ihr Wissen unter Beweis stellen. Melanie Schilling und Peter Jähne zeigten auf, was passiert, wenn Anton Azubi nicht ordentlich haushaltet – wenn die Hosentaschen und der Geldbeutel leer sind und sich die Rechnungen türmen.

„Spätestens, wenn das Konto gesperrt wird, sucht man sich Hilfe bei der Schuldnerberatung“, berichteten die Experten von ihrer Arbeit. Sie erklärten den Schülern, was der Gerichtsvollzieher alles pfänden kann. Dazu gehören nicht die Dinge des alltäglichen Bedarfs wie Möbel, Fernseher oder Handy. Für viele sei der Gang zur Schuldnerberatung nicht leicht. „Wir versuchen dann aber die Ängste zu nehmen, klären über Rechte und Pflichten auf und suchen gemeinsam einen Lösungsweg“, berichtet Melanie Schilling. Das könne das Aufstellen eines Zahlungsplans sein, aber auch Vergleiche mit den Gläubigern oder die private Insolvenz.

Peter Jähne betont: „Nur, weil man Schulden hat, kommt man nicht ins Gefängnis.“ Melanie Schilling ergänzt aber: „Wenn sie eine Geldstrafe nicht bezahlen oder ihr Vermögen nicht offenlegen, dann können Schuldner auch ins Gefängnis kommen.“ su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.05.2019