Anwältin gibt Rat

Viernheim.Die Rechtsanwältin und Notarin Ute Müllers hält am Dienstag, 8. Oktober, von 19-21 Uhr einen Vortrag zum Thema „Kaufen, Schenken, Erben“ in der Kulturscheune. Gemeinsam mit einem Steuerberater und einem Sachverständigen für Immobilienbewertung wird Müllers über folgende Themen informieren: „Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung und Finanzierung“, „Gestaltung und Beurkundung eines Kaufvertrages“ „Übergang von Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahren“, „Beauftragung eines Immobilienmaklers“, „Die Immobilie im Erbrecht“, „Gestalten mit Testament und Erbvertrag“ sowie „Gestaltung von Übergabeverträgen“. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule in ihrer Geschäftsstelle im Bürgerhaus (Kreuzstraße 2-4), online unter www.vhs.viernheim.de oder unter Telefon 06204/ 988-402 an. Es gibt auch eine Abendkasse. Der Eintritt kostet 5 Euro. red

