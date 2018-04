Anzeige

Gezielte Entscheidung

Bernd Gruschka erinnert sich daran, dass für ihn und seine Frau zwei Grundstücke für ihr Einfamilienhaus zur Wahl standen. Auf Empfehlung der Verwaltung habe man sich dann für die „unverbaubare“ Lage entschieden. „Wir haben dafür einen weitaus höheren Grundstückspreis als die anderen Eigentümer ringsum bezahlt“, fügt Birgit Bongiorno hinzu. Als die Bewohner darüber sprechen, schütteln viele von ihnen den Kopf.

Manche der Bürger zeigen auch Verständnis dafür, dass Wohnraum für junge Familien gebraucht wird. Andere lehnen das Neubauprojekt in unmittelbarer Nachbarschaft rigoros ab. Ziel der Stadt sei es lediglich, durch An- und Verkauf der Grundstücke möglichst viel Geld einzunehmen, so der Vorwurf. Ein weiterer Kritikpunkt: Quasi vor der Haustür hätten sich seltene Tierarten – wie Feldhasen oder Eidechsen – angesiedelt. Auch sie könnten leiden. Darüber hinaus äußern die Anwohner Zweifel, ob der Entwässerungsgraben, der an ihren Grundstücken vorbeiführt, künftig für das gesamte Umfeld ausreicht. „Bei starkem Regen läuft er sehr schnell voll“, berichtet Bongiorno.

Deshalb verstehen die Familien aus der Jakob-Beikert-Straße auch nicht, dass kein Grünstreifen zwischen den Quartieren vorgesehen ist. In früheren Plänen sei ein solcher 50 Meter breiter Grünzug noch ausgewiesen, teilen sie mit. Werden die aktuell diskutierten Pläne umgesetzt, würden die künftigen Häuserfronten somit sehr nahe an den Bestand heranrücken. Das wollen die Anwohner auf keinen Fall hinnehmen und eventuell sogar juristisch dagegen vorgehen. „Wenn sich nichts ändert, werden wir klagen“, kündigt Ute Gruschka an.

Dem Ersten Stadtrat Jens Bolze gegenüber haben die Bewohner ihren Unmut bereits zum Ausdruck gebracht. Und auch schriftlich haben sie der Verwaltung ihre Einwände mitgeteilt. Auf Anfrage des „SHM“ widerspricht die städtische Pressestelle den Aussagen der Hausbesitzer. Es seien keine Zusagen von Seiten der Verwaltung gemacht worden. Generell gelte in solchen Fällen das so genannte Kreuzbergurteil: „Kein Recht auf freie Aussicht.“ Eine Frischluftschneise sei in der erforderlichen Form weiterhin vorhanden – allerdings werde sie nicht für die Innenstadt gebraucht, so die Verwaltung. Als „schlichtweg falsch“ bezeichnet die Stadt die Angaben zu den höheren Grundstückspreisen in den Randbereichen. Sämtliche Investoren hätten ursprünglich 550 Mark – später 600 Mark – pro Quadratmeter bezahlt. Allerdings habe es für die Bauherren von freistehenden Wohnhäusern – zu denen ein Großteil der Betroffenen zählt – keine der damals gültigen „Kaufpreisverbilligungen“ gegeben.

Verwaltung wehrt sich

„Nicht nachvollziehbar“ ist es laut Stadt, wo in der Vergangenheit ein Grünstreifen ausgewiesen gewesen sein soll. „Die Art der Bewirtschaftung obliegt den Landwirten“, betont sie. „Die jetzige Planung folgt städtebaulichen und entwässerungstechnischen Erfordernissen.“

Der erste Schritt der Bürgerbeteiligung zur Entwicklung des Baugebiets endet am Montag, 23. April. Anschließend sollen die Anregungen politisch diskutiert und der Entwurf beschlossen werden. Die Pläne werden dann nochmals offengelegt.

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.04.2018