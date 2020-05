Arbeiten liegen im Zeitplan

Viernheim.Die Bauarbeiten am Bahnübergang an der Kreuzung Karl-Marx-Straße/Berliner Ring verlaufen bisher nach Plan. Wie die Verwaltung auf Anfrage mitteilte, rechnet sie mit einer Abnahme durch das Regierungspräsidium spätestens am 18. Juni. Bis dahin bleibt der Bahnübergang für den Autoverkehr gesperrt. Die kombinierte Anlage aus städtischer Ampel und Bahnübergang der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH wird komplett ausgetauscht. Weil ein von der RNV benötigtes Ersatzteil nicht mehr lieferbar war, musste die Stadt ihre eigentlich funktionierende Ampel über Monate abschalten (wir berichteten). Auf den alten Stützen seien nun bereits neue LED-Ampeln installiert worden, so die Verwaltung. Nur ein paar Anschlüsse fehlten noch. Die geplanten Kosten von 60 000 Euro würden nicht überschritten.

Eine Sprecherin der RNV erklärte auf Anfrage, dass momentan die Kabel für den Bahnübergang gezogen werden. Danach sollen neue Signale installiert werden. Kommende Woche wird dann ein neues Schalthaus, das als Steuereinheit für den Bahnübergang dient, eingebaut. fhm

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.05.2020