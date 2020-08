Arbeiten liegen im Zeitplan

Viernheim.Es dauerte nicht einmal vier Tage, da war von der kargen Bodenplatte nichts mehr zu sehen. Stattdessen ist der Hochbau schon abgeschlossen. Gerade wurden die vorgefertigten Einzelteile der neuen „Bewegten AWO-Kita an der Lorscher Straße“ montiert.

Baubeginn war Anfang Juni. Die Arbeiten an der Kita gehen seither planmäßig voran – am 1. November soll sie in Betrieb genommen werden. Die kurze Bauzeit wird durch vorgefertigte Module ermöglicht. Die ausführende Firma hat die Einzelteile im Werk produziert und dann nach Viernheim gebracht. Dort wurden die 31 Raum-Module innerhalb von vier Tagen auf die Bodenplatte gesetzt. „Im nächsten Bauabschnitt werden Innenausbau- und Dachdeckerarbeiten vorgenommen“, erläutert Architektin Yvonne Meyer-Blankenburg. „Wir liegen mit dem Bau derzeit voll im Zeit- und Kostenplan“, betont Erster Stadtrat Bastian Kempf.

Die Gesamtkosten für das Projekt beziffert der Baudezernent auf rund vier Millionen Euro. Aus dem Investitionsprogramm des Bundes „zur Schaffung und Sicherung von Betreuungsplätzen bis zum Schuleintritt“ erhalte die Stadt 1,25 Millionen Euro Fördermittel. Die neue Kita entsteht nahezu baugleich zur Kita „Entdeckerland“, jedoch angepasst an die Ausrichtung des ehemaligen Sportplatzes.

Das Gebäude wurde nach den Grundzügen der passiven Solararchitektur geplant: Räume mit geringerer Aufenthaltsdauer (Mehrzweckraum, Schlafraum, Technikräume) oder solche, die an sich viel Wärme erzeugen wie Küche, Hauswirtschaftsraum oder Heizraum, liegen nach Norden. Sie haben kleinere Fensterflächen, um den Energieverlust gering zu halten.

Die Gruppenräume sind nach Süden orientiert, so dass durch großflächige Fenster vor allem im Winter Sonnenenergie genutzt werden kann. Es stehen insgesamt fünf Gruppenräume zur Verfügung – vier für den Kindergarten und einer für Krippenkinder. Um die Räume im Sommer vor zu viel Sonneneinstrahlung zu schützen, werden Laubbäume im Außenbereich gepflanzt.

Außenbepflanzung und Dachbegrünung schaffen zudem einen Ausgleich zur bebauten und damit versiegelten Oberfläche. Der Name „Bewegte AWO-Kita Lorscher Straße“ ist Programm: Neben dem Schwerpunkt Sprachförderung steht Bewegung im Zentrum der pädagogischen Arbeit. su

