Arbeiten mit Android

Viernheim.Sie haben ein Smartphone oder Tablet, welches auf dem Betriebssystem Android (zum Beispiel Samsung, LG, Sony, Lenovo, HTC, Huawei, Asus, Honor) basiert und wissen nicht so recht, wie Sie es am effektivsten nutzen können? Dann könnte der Kurs der Volkshochschule „Ihr Smartphone oder Tablet mit Google Android“ genau das Richtige sein. Der Kursleiter Adrian Pfaff wird an zwei Kurstagen – jeweils Samstag, 1. und 8. Dezember, von 10 bis 13 Uhr – viele Themen bearbeiten. Dazu zählt die Android-Bedienung (physische Tasten – Touch-Befehle-Oberfläche/Startbildschirm); mit WLAN verbinden; wichtige Unterschiede zwischen den diversen Versionen und Herstellern; Nutzung als Telefon, Nachrichten, Foto/Video, Internet, Notizen; Apps aus dem Playstore herunterladen und installieren (Wetter, Nachrichten), QR-Codes lesen; Zugriffsschutz und Sicherheit.

Gerät ist mitzubringen

Während des Kurses steht ein WLAN-Anschluss zur Verfügung. Die Teilnehmer müssen ein eigenes Tablet oder Smartphone mit Android und vollständig geladenem Akku mitbringen. Bei Interesse wird ein weiterführender Kurs angeboten. Nutzer eines Apple Smartphones oder Tablets besuchen den Kurs „Smartphones und Tablets mit Apple IOS (iPhone und iPad)“. Geräte mit Windows Mobile können nicht berücksichtigt werden. Anmeldungen nimmt die vhs in ihrer Geschäftsstelle im Bürgerhaus (Kreuzstraße 2-4) oder unter Telefon 06204/98 84 02 an. Die Teilnahme kostet 48 Euro. red

Info: Kursanmeldung online unter vhs.viernheim.de

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.11.2018