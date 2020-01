Arbeitgeber suchen neue Angestellte

Viernheim.Mit 3,3 Prozent ist die Arbeitslosenquote im Kreis Bergstraße gering und liegt deutlich unter dem bundesweiten Wert von 4,9 Prozent. Es gebe einen Mangel an Arbeitnehmern, und für viele Unternehmen in der Metropolregion sei es nicht leicht, Mitarbeiter zu finden, erklärte Bürgermeister Matthias Baaß. „Wir wollen etwas für die Wirtschaft tun“, betonte er bei einer Pressekonferenz zur Jobbörse im Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ), die am Freitag, 7. Februar, von 9.30 bis 20 Uhr stattfindet.

50 Arbeitgeber aus der Industrie und Logistikbranche, dem Einzelhandel und Gesundheitswesen, Öffentlichen Dienst, Behörden, IT-Firmen, Dienstleister und eine Bank haben sich angemeldet, um bei der Jobbörse für Fachkräfte und neue Auszubildende zu werben. „Wir mussten sogar erstmals Ausstellern absagen“, machte Peter Schmiedel, Leiter der Lampertheimer Agentur für Arbeit, den großen Zuspruch deutlich. Die Fläche sei voll ausgelastet und „es ist kein Zentimeter mehr Platz“, ergänzte RNZ-Manager Patrick Steidl.

Es ist die mittlerweile vierte Messe ihrer Art in dem Viernheimer Einkaufszentrum, „und von Jahr zu Jahr wird sie größer“, freute sich Steidl über den bisherigen Erfolg. Mit rund 50 000 Besuchern rechnet er an dem Tag – 20 000 mehr als an normalen Freitagen. Für die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz ist die Metropolregion ein Wirtschaftsstandort und die Vorstellung der verschiedenen Berufsfelder „ganz wichtig“.

Die Jobbörse richte sich sowohl an Arbeitslose als auch an diejenigen, die über einen Stellenwechsel nachdenken „und sich einfach mal auf dem Arbeitsmarkt umschauen möchten“, erklärte Schmiedel. Die ungezwungene Atmosphäre biete für die Besucher gute Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen, sich über Ausbildungsplätze zu informieren, potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen oder gleich Bewerbungsgespräche zu vereinbaren.

Besondere Vermittlungsquote

Über den bisherigen Erfolg der Jobbörse informierten Diana Stolz sowie Fritz Strößinger vom kommunalen Jobcenter Neue Wege. So seien im vergangenen Jahr allein von den rund 600 eingeladenen Hartz IV-Empfängern 46 Prozent zu der Messe gekommen – „von denen zehn Prozent nach drei Monaten und 32 Prozent nach zehn Monaten einen Job gefunden haben“, erklärte Stolz. Sie räumte aber ein, dass dies nicht nur an dem Besuch der Jobbörse liegen müsse. Strößinger sprach ebenfalls von einer langfristigen Vermittlungsquote von mehr als 30 Prozent und hob die Bedeutung der Messe hervor. Andere Maßnahmen der Jobcenter hätten einen „deutlich geringeren Erfolg“, sagte er.

Info: Liste aller Aussteller unter rhein-neckar-zentrum-viernheim.de

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 30.01.2020