Arbeitsmaschinen gestohlen

Viernheim.Arbeitsmaschinen, Bierkästen und ein Rucksack gehörten zu dem Diebesgut, das Unbekannte zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Neustädter Straße erbeutet haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gelangten die Täter wohl über den Garten in das Haus. Wie sie ihre Beute abtransportieren konnten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Telefonnummer 06206/94 40 0 zu melden. pol

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.09.2020