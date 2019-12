„Architektur allein macht noch keine gute Schule“

Viernheim.„Schule ist mir eine Herzensangelegenheit, da sich an den Schulen die Innovationsfähigkeit und der Zusammenhalt der Gesellschaft entscheiden.“ Mit diesen Worten eröffnete Landrat Christian Engelhardt die Auftaktveranstaltung zum Projektstart für die Erweiterung und Sanierung der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH). Aufgrund der demografischen Entwicklung in Viernheim und Umgebung hatte der Kreis Bergstraße einen zukünftigen Mehrbedarf an 23 Klassenräumen für die Bildungseinrichtung festgestellt. Laut Kreisverwaltung gibt es an der AvH derzeit 53 Klassenräume – 10 davon in Containern.

Dem eigentlichen Planungsprozess, mit dem solch bauliche Maßnahmen normalerweise beginnen, schalteten alle Beteiligten – mit der Planung und Baudruchführung wurde das Viernheimer Architekturbüro Roland Träger beauftragt – eine sechsmonatige „Leistungsphase Null“ vor. Dies, so Engelhardt, geschehe auf der Grundlage der neuen Schulentwicklungsstrategie „BEST“ (Bergsträßer Strategie für modernes Lernen/für moderne Schule). Kernpunkte von „BEST“ seien, durch innenarchitektonische Neugestaltung moderne Pädagogik zu ermöglichen, die Digitalisierung an Schulen zu stärken sowie zeitgemäße Betreuungsangebote zu schaffen.

Die „Leistungsphase Null“ hat das Ziel, vor der eigentlichen Planungsphase die pädagogischen Anforderungen für die anstehenden baulichen Maßnahmen zu entwickeln. In vier Workshops sollen Lehrer – von denen allerdings an diesem Abend nur zwei anwesend waren – Eltern, Schüler, Schulpädagogen und Sozialarbeiter gemeinsam mit der städtischen Jugendförderung, dem Architekten, der Kreisverwaltung und Anwohnern Ideen und Konzepte erarbeiten.

Atmosphäre der Ermutigung

Verantwortlich für die Durchführung der „Leistungsphase Null“ ist die im fränkischen Röckingen ansässige Firma LernLandSchaft. Deren Inhaberin Karin Doberer stimmte nun alle Beteiligten mit einem Impulsreferat in der Kantine der AvH für die folgenden vier Workshops ein. Ziel ist es, nach sechs Monaten ein pädagogisches Raumkonzeptbuch für die AvH zu erstellen, an dem sich der weitere Planungsprozess orientieren soll.

„Um den Anforderungen des 21. Jahrhunderts aktiv zu begegnen, brauchen wir Räume, in denen sich Schüler und Pädagogen gerne aufhalten und in denen eine Atmosphäre der Ermutigung und des Vertrauens herrscht“, betonte Doberer. „Eine gute Architektur allein macht noch keine gute Schule.“

Erst das Zusammenlegen von Aufgaben und Funktionen, kurze Kommunikationswege sowie moderne Lebens- und Lernraumgestaltung kennzeichneten eine pädagogisch wirksame Raumgestaltung. So könne wesentlich intensiver auf die Grundtypen des Lernens (auditiv, visuell, haptisch, kommunikativ) eingegangen werden. „Hierdurch kann die Chancengerechtigkeit beim Lernen erheblich gesteigert werden“, erklärte Doberer. Bei ihrem Vortrag zeigte sie Beispiele von Lerngemeinschaften in modernen Klassenräumen, gemeinsamen Küchen, „Chill-out-Sofas“, neuen Medienkonzepten (nicht nur Whiteboards), elektronischer Ausrüstung, ja sogar von Schüler-Restaurants.

Der erste Workshop ist für Donnerstag, 27. Februar 2020, geplant. Alle betroffenen und interessierten Gruppen sind dazu eingeladen. Karin Doberer erhofft sich davon ein Konzept unter dem Motto: „Stell Dir vor, es ist Schule – und jeder will hin!“ Dann wird hoffentlich auch die Beteiligung der rund 90 Lehrer an der Alexander-von-Humboldt-Schule besser ausfallen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.12.2019