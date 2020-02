Arnim Töpel – der „Masterbabbler“

Viernheim.Der Kabarettist und Musiker Arnim Töpel gastiert am Sonntag, 16. Februar, 17 Uhr, mit seinem Programm „Masterbabbler: Best of“ in der Kulturscheune. Töpel zählt zu den kreativsten Künstlern der Szene und wurde unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet. In Viernheim präsentiert der „Blues-Denker“ einen dreisprachigen Querschnitt seines vielseitigen Schaffens: kurpfälzisch, hochdeutsch und immer musikalisch. Karten zum Preis von zwölf Euro gibt es in der Geschäftsstelle der Volkshochschule im Viernheimer Bürgerhaus (Kreuzstraße 2-4). red (Bild: Töpel)

