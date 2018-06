Anzeige

Viernheim.„Achtung, gleich wird’s heiß und gefährlich“, warnt Lehrer Peter Schulteis die Zuschauer vor der Bühne. Der Zirkusdirektor hat gerade die Jongleure mit den Feuerbällen angekündigt. Doch Erstklässlerin Elisabeth beruhigt das Publikum: „Das ist kein echtes Feuer, das sieht nur so aus.“ Und es scheint tatsächlich, als würden die Artisten statt Bällen mit Krepppapierbändern tatsächlich lodernde Flammen durch die Luft wirbeln. Die Zuschauer klatschen beeindruckt für diese Darbietung des Zirkus-Projekts.

Beim Schulfest der Nibelungenschule ist auf der Bühne und auf dem ganzen Schulhof mächtig was los. Zum Abschluss der Projektwoche „Sport und Spiel“ präsentieren die Schüler, was sie in den vergangenen vier Tagen erarbeitet, gelernt, gebastelt und erfahren haben. Passend zum Thema laufen die Schüler zum Auftakt ein wie Olympioniken bei der Eröffnungsfeier – vorneweg das Schild ihres Projekts.

Den Eltern und Gästen erzählen sie, manchmal ein bisschen sprachlos vor Aufregung, was sich hinter den Projekten verbirgt: Mit „Goba-Schlägern“ konnten die wenigsten etwas anfangen. „Das wurde in der Schweiz erfunden, und damit kann man Rückschlagspiele lernen“, wissen die Schüler über die runden Scheiben.