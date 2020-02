Arzt warnt vor Elektrosmog

Viernheim.Mit einem aktuellen Thema begann der Naturheilverein Viernheim, Weinheim und Umgebung die Vortragsreihe 2020 in der Kulturscheune. Redner an dem Abend war Werner Rusche, der unter dem Titel „5G-Mobilfunk und Smart City?“ zur Gesundheitsvorsorge informierte. Als Arzt sieht er in der Mobilfunkgeneration 5G eine Flut von Elektrosmog auf die Bevölkerung zukommen und stellte sich der Frage, wer vom 5G-Standard wirklich profitiert.

Rusche begann seinen Vortrag, bei dem er immer wieder Fragen aus dem Publikum beantworten musste, mit der Vergabe der Frequenzen für die fünfte Generation des Mobilfunks: Mit den hohen Frequenzbereichen solle die mögliche Datenübertragung verbessert werden. Jedoch hätten die Mikrowellen nur eine geringe Reichweite, so Rusche, weshalb die Sendeanlagen möglichst wohnungsnah errichtet werden müssten – tausendfach in Städten und Gemeinden, zeichnete er ein Schreckensszenario. Denn dadurch würde die Strahlenbelastung für die Menschen erheblich steigen. Wissenschaftler aus mehreren Ländern würden darin einen Angriff auf die Gesundheit sehen, erklärte der Mediziner. Außerdem könnte die voranschreitende Digitalisierung auch neue Möglichkeiten der Überwachung eröffnen.

Die erwartete Steigerung des Konsums werde außerdem zum Klimakiller, sagte Rusche. Millionen neuer Smartphone-Modelle, vernetzte Haushaltsgeräte und autonome Autos seien nur durch einen höheren Energieverbrauch möglich. Dies wiederum habe Rohstoffausbeutung und Klimaschäden zur Folge. „Es geht um Wachstum und Milliarden Profite“, nannte der Referent Ziele der Industrie und des Handels mit 5G.

Ansprechpartner für die Vermeidung der Folgen von 5G, Smart City und Digitalisierung seien die Kommunen, machte Rusche deutlich. Sie würden über die Standorte der hausnahen Mobilfunk-Sendeanlagen entscheiden. H.T.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 05.02.2020