Astromedizin auf der Spur

Viernheim.Astromedizin ist kein Behandlungsverfahren für Astronauten, sondern die Anwendung alter westlicher und östlicher Methoden. In einem Vortrag beim Naturheilverein Viernheim, Weinheim und Umgebung in der Kulturscheune erläuterte der Arzt und ärztliche Leiter der Akademie für Ganzheitsmedizin in Heidelberg, Gert Dorschner, bei einer „medizinischen Reise“ durch den Körper unter anderem die chinesische Meridianlehre.

„Eine wichtige Rolle spielen bei der Ganzheitsmedizin die vier Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft“, erklärte der Referent. Als Beispiel nannte er die Ohr-Akupunktur. Diese Behandlung sei bereits den alten chinesischen Heilkundigen bekannt gewesen, jedoch sehr lange in Vergessenheit geraten. Die Ohr-Akupunktur sei im Gegensatz zur Körper-Akupunktur eine Reflexzonentherapie, vergleichbar der Fußreflexzonenmassage.

Doch nicht nur die vier Elemente seien Helfer für das Erkennen eines Krankheitsbildes, betonte Gert Dorschner, sondern auch das Sonnensystem. Diese Verbindung sei an bestimmte Positionen der Himmelskörper gebunden, wie man sie bei den Tierkreiszeichen vorfinde. Bei der Vorstellung der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) vermittelte Gert Dorschner die Grundlagen der Fünf-Elementen-Lehre, der Lehre des Yin und Yang sowie der Lehre der Meridiane, mit deren Hilfe die zwölf Hauptorgane des Menschen erreicht würden. Jedes Tierkreiszeichen habe Einfluss auf die Behandlung eines Organs.

Dorschner ist Präsidiumsmitglied im Deutschen Naturheilbund und will mit seinen Vorträgen, Workshops und Büchern die Arbeit der Naturheilvereine unterstützen. Ihre Begeisterung über den Vortrag brachten viele Besucher auch bei anschließenden Gesprächen mit dem Referenten zum Ausdruck. H.T.

