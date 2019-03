Attraktives Angebot am Abend

Viernheim.Das Familienzentrum der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Kirschenstraße hat es sich zum Ziel gemacht, Veranstaltungen für Jung und Alt anzubieten. Jüngstes Projekt war der Abendflohmarkt für Erwachsene, bei dem nicht die üblichen Interessenten an Kinderkleidung und Spielsachen angesprochen werden sollten, sondern gezielt Eltern und Großeltern.

Gleich bei der Premiere waren alle 26 Stellplätze in den Räumlichkeiten der Kindertagsstätte belegt. „Dabei waren aus dem Kreis des Familienzentrums nicht einmal ein Drittel dabei, die ihre Sachen angeboten haben“, betonten die beiden Initiatorinnen Tanja Weikert und Ulrike Hoock. Die Aktion hätte sich offensichtlich in ganz Viernheim herumgesprochen. Die Besucher konnten aber nicht nur in dem vielfältigen Angebot mit gebrauchter, aber noch tragbarer Kleidung stöbern und das eine oder andere Schnäppchen machen. Ein Raum diente als Cafeteria, wo es neben Kaffee, selbst gebackenen Kuchen und ofenfrischen Brezeln auch Softdrinks, ein Bierchen oder auch Prosecco für die Besucher gab. „Da haben uns die Eltern großartig unterstützt“, freuten sich die Organisatoren der AWO über die engagierte Hilfe bei der Vorbereitung der Veranstaltung.

Mit stimmungsvoller Live-Musik unterhalten wurden die Gäste zudem von den beiden Gitarristen der Gruppe Feel, Lutz Ackermann und Michael Ernst. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.03.2019